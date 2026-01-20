Lạc bước giữa vườn hoàng mai tiền tỉ đẹp nao lòng trước Đại nội Huế 20/01/2026 09:41

(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian trầm mặc, cổ kính trước Đại nội Huế bỗng bừng sáng bởi sắc vàng thanh tao của vườn hoàng mai cổ thụ.

Nằm trước Đại nội Huế, trong Kinh thành, vườn hoàng mai đặc biệt này quy tụ hơn 170 cây được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp các vùng đất trứ danh như của TP Huế.

Dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của những công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế, những nụ hoa đầu tiên đã bắt đầu bung nở, rung rinh trong nắng đông, như một lời chào nồng nhiệt báo hiệu mùa xuân đã chạm ngõ cố đô.

Vườn hoàng mai cổ thụ nằm ngay trước mặt tiền Đại nội Huế (Kinh thành Huế), tạo nên một điểm nhấn rực rỡ giữa không gian di sản.

Vườn quy tụ hơn 170 gốc hoàng mai, phần lớn đều có tuổi đời hàng chục năm, được các nghệ nhân tuyển chọn và di dời về từ nhiều địa phương nổi tiếng trồng mai tại TP Huế vào năm 2020.

Clip: Lạc bước giữa vườn hoàng mai tiền tỉ đẹp nao lòng trước Đại nội Huế.

Cận cảnh những bông hoàng mai Huế điển hình với 5 cánh hoa nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng mang sắc vàng dịu dàng, toát lên vẻ tao nhã, quý phái đặc trưng của vùng đất cố đô.

Nhiều gốc mai tại đây được xếp vào hàng "lão", có tuổi đời từ 30 đến 60 năm với phần gốc xù xì, tạo nên vẻ đẹp cổ kính tương đồng với kiến trúc Kinh thành.

Theo giới chơi cây cảnh, giá trị của mỗi gốc mai tại đây dao động từ 20 đến 50 triệu đồng, cá biệt có những cây dáng thế độc lạ có giá trị cao hơn nhiều lần.

Những ngày này, sắc vàng của hoa mai bắt đầu bung nở, nổi bật giữa những tường thành cổ kính của Huế, tạo thành một không gian tuyệt đẹp của vùng đất cố đô.

Mỗi cây mai trong vườn mang một dáng thế riêng biệt góp phần tạo nên một không gian thưởng lãm vừa đa dạng, vừa trang nhã cho du khách.

﻿ Dưới ánh nắng đông dịu nhẹ, bên cạnh những bông hoa đã bung nở, những nụ mai e ấp chờ ngày khoe sắc.

Rất đông người dân địa phương và du khách đã tranh thủ những ngày đầu hoa nở để đến dạo bước, ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên vườn mai có một không hai này.

Đối với người Huế, thấy hoàng mai nở là thấy Tết về; loài hoa này không chỉ là cây cảnh thông thương mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với mảnh đất cố đô.