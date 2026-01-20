Lạc bước giữa vườn hoàng mai tiền tỉ đẹp nao lòng trước Đại nội Huế

(PLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian trầm mặc, cổ kính trước Đại nội Huế bỗng bừng sáng bởi sắc vàng thanh tao của vườn hoàng mai cổ thụ.
Nằm trước Đại nội Huế, trong Kinh thành, vườn hoàng mai đặc biệt này quy tụ hơn 170 cây được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp các vùng đất trứ danh như của TP Huế.
Dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của những công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế, những nụ hoa đầu tiên đã bắt đầu bung nở, rung rinh trong nắng đông, như một lời chào nồng nhiệt báo hiệu mùa xuân đã chạm ngõ cố đô.
Cận cảnh những bông hoàng mai Huế điển hình với 5 cánh hoa nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng mang sắc vàng dịu dàng, toát lên vẻ tao nhã, quý phái đặc trưng của vùng đất cố đô.
Theo giới chơi cây cảnh, giá trị của mỗi gốc mai tại đây dao động từ 20 đến 50 triệu đồng, cá biệt có những cây dáng thế độc lạ có giá trị cao hơn nhiều lần.
Dưới ánh nắng đông dịu nhẹ, bên cạnh những bông hoa đã bung nở, những nụ mai e ấp chờ ngày khoe sắc.