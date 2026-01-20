Người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương 20/01/2026 07:32

(PLO)- Một người dân đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế xác nhận đã hỗ trợ lặn tìm và tìm được một nửa số vàng bị mất.

Khuya 19-1, mạng xã hội tại TP Huế lan truyền thông tin và hình ảnh về việc một người dân vô tình đánh rơi hai cây vàng (lượng vàng) xuống sông Hương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim (nằm ven sông Hương). Số vàng bị đánh rơi có giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng.

Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế hỗ trợ người dân tìm số vàng đánh rơi.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và cộng đồng mạng. Trong đó, có nhiều hoài nghi về sự thật của thông tin này.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người đánh rơi.

Các thành viên trong đội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng và bình dưỡng khí (ô xy) để lặn xuống lòng sông tìm kiếm.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế xác nhận sự việc trên là có thật. Anh cho biết đội đã nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện trời tối và nước sâu.

Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (bên phải) cùng thành viên trong đội chia sẻ thời điểm tìm được một cây vàng.

"Qua quá trình quần thảo dưới đáy sông, may mắn là anh em trong đội đã tìm thấy được một cây vàng," anh Hoàng thông tin.

Cũng theo đại diện Đội SOS75, do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ô xy của đội gặp sự cố nên trong rạng sáng nay, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

"Hiện nay, đội đã trở về để tiến hành nạp khí và chuẩn bị thiết bị. Chúng tôi sẽ quay trở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ người dân tìm kiếm số vàng còn lại trong ngày hôm nay," anh Nhật Hoàng cho biết thêm.