2 thanh niên nhặt được 50 triệu đồng liền báo công an trả lại người đánh rơi 29/10/2025 09:30

(PLO)- Đang chạy xe hóng mát trên đèo Lương Sơn, phường Bắc Nha Trang, hai thanh niên ở Khánh Hòa nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng liền mang đến công an trình báo.

Ngày 29-10, Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa làm thủ tục trao trả số tiền 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28-10, anh Nguyễn Tường Giang (29 tuổi, ngụ thôn Vạn Khê, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng bạn là anh Lê Đình Khang (30 tuổi, ngụ xã Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa) chạy xe máy hóng mát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Khi đến khu vực đèo Lương Sơn thì phát hiện một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng ai đó đánh rơi trên đường.

Anh Tùng nhận lại số tiền 50 triệu đồng đã đánh rơi. Ảnh: AB

Lúc này, anh Giang dừng xe nhặt lên và đếm được tổng cộng 50 triệu đồng. Cho rằng ai đó đã đánh rơi nên hai anh đã lập tức quay xe đem số tiền vừa nhặt được đến Công an phường Bắc Nha Trang trình báo. Đồng thời, mong cơ quan công an giúp đỡ tìm người đánh rơi để trao trả số tiền vừa nhặt được.

Lúc này, Công an phường Bắc Nha Trang đang làm thủ tục tiếp nhận số tiền, thì anh Phan Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ tổ dân phố Lương Sơn 3, phường Bắc Nha Trang) đến Công an phường trình báo mình đánh rơi số tiền 50 triệu đồng.

Theo anh Tùng, chiều 28-10, lúc đang chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ đèo Lương Sơn về trung tâm phường Bắc Nha Trang thì đánh rơi số tiền nói trên.

Trước khi đến Công an phường Bắc Nha Trang trình báo, anh Tùng đã đăng thông tin mất tiền lên trang Facebook cá nhân và một số hội nhóm với mong muốn tìm lại số tiền đã đánh rơi.

Sau khi xác minh thông tin anh Tùng là chủ nhân số tiền mà anh Giang, anh Khang đánh rơi, Công an phường Bắc Nha Trang đã tiến hành trả lại số tiền cho chủ nhân.