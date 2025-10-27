Khánh Hòa gỡ vướng 53 dự án đất ở không hình thành đơn vị ở thế nào? 27/10/2025 15:37

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định loại bỏ loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở trong tất cả các văn bản pháp lý của 38 dự án.

Ngày 27-10, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã hoàn tất việc rà soát, đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn cho các dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn.

Đây là nhóm dự án được tỉnh Khánh Hòa giao, cấp cho các nhà đầu tư từ nhiều năm trước, xảy ra sai sót khi có thêm loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở không có trong Luật Đất đai.

Dự án bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang đã ký hợp đồng giao dịch với người mua thứ cấp. Ảnh: XUÂN HOÁT

38 dự án không còn đất ở không hình thành đơn vị ở

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát, trước đây tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất cho 53 dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở.

Thanh tra Chính phủ kết luận việc xử lý tình trạng đầu tư, xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất ở không hình thành đơn vị ở (biệt thự du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ condotel) tại Khánh Hòa và nhiều địa phương khác là không đúng quy định theo Luật Đất đai.

Để gỡ vướng cho các dự án có loại hình đất nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương hai giải pháp.

Đối với các dự án chưa triển khai xây dựng hoặc đang triển khai đầu tư nhưng chưa hoàn thành dự án, chưa hoàn tất việc mua bán, cấp sổ cho các nhà đầu thứ cấp, tỉnh đề nghị chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để điều chỉnh đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất thương mại dịch vụ.

Đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực thực hiện dự án liên quan có tính chất đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất thương mại dịch vụ, đất ở tại đô thị hoặc đất ở nông thôn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay tỉnh đã ban hành các quyết định loại bỏ nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở” trong tất cả các văn bản pháp lý của 38 dự án.

Tiếp tục gỡ vướng cho 15 dự án còn lại

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh này còn 15 dự án chưa loại bỏ "đất ở không hình thành đơn vị ở".

Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Eurowindow Nha Trang chưa loại bỏ "đất ở không hình thành đơn vị ở". Ảnh: HH

Trong đó, 10 dự án chủ đầu tư đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho người mua thứ cấp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 2.488 giấy chứng nhận cho người mua với loại đất “đất ở không hình thành đơn vị ở” và có thời hạn sử dụng đất lâu dài. Hiện vẫn còn 241 trường hợp đã ký hợp đồng mà chưa cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Năm dự án còn lại, chủ đầu tư đã ký 1.955 hợp đồng giao dịch với người mua thứ cấp nhưng người mua thứ cấp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về lý do chưa ban hành các quyết định loại bỏ nội dung “đất ở không hình thành đơn vị ở” đối với 15 dự án nêu trên, UBND tỉnh cho rằng các dự án này đã phát sinh giao dịch với bên thứ ba.

Do đó, nếu thực hiện việc chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ sẽ có nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện của các nhà đầu tư thứ cấp.

Ngoài ra, khu vực có liên quan đến 15 dự án này hiện chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để có thể điều chỉnh quy hoạch sang đất ở theo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Từ đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, để bảo đảm nguyên tắc không hợp thức hóa các sai phạm, trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tại khu vực triển khai 15 dự án, địa phương chưa có đủ cơ sở pháp lý để điều chỉnh quy hoạch thành đất ở như đã nêu ở trên.

Thời gian tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục xem xét, hoàn thiện báo cáo chi tiết, đề xuất phương án xử lý đối với từng nhóm dự án, kèm theo đánh giá tác động, kiến nghị cơ chế pháp lý cần thiết để báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo 751 của Chính phủ xem xét, hướng dẫn thực hiện.