Khánh Hòa báo cáo gì về 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cũ?

Ngày 25-10, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án BT trên địa bàn tỉnh này.
17 dự án đã hoàn thành thanh tra
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh này hiện có 18 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, 17 dự án đã hoàn thành việc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751.
Cụ thể, 11/17 dự án đã được Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra vào các năm 2020 và 2021. Có 6/17 dự án đã được Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận, một dự án chưa qua thanh tra, kiểm tra do nhà đầu tư chưa thực hiện hợp đồng BT (đang tạm dừng) là dự án đường phía tây bán đảo khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.
17 dự án đã hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra, gồm đường Minh Mạng; đường nối giao thông nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh; đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn; đường N9 thuộc khu quy hoạch Bắc Trần Phú; đường Phan Bội Châu.
Dự án các đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; nút giao Ngọc Hội; đường số 4; đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài và dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với các dự án BT này, tỉnh đã có nhiều văn bản báo cáo bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ.
Các khó khăn, vướng mắc hiện nay tập trung thành bốn nhóm với các giải pháp xử lý, tháo gỡ theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751.
Số phận ba dự án BT liên quan Tập đoàn Phúc Sơn ra sao?
Đối với nhóm ba dự án vướng mắc hiện đang chờ thực hiện theo kết luận của cơ quan điều tra, bản án của tòa án, gồm dự án các đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội và nút giao Ngọc Hội.
Đây là các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT ký kết với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Doanh nghiệp này có liên quan vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng sau khi các cơ quan tố tụng xử lý theo quy định pháp luật, tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo 751 cho phép áp dụng các quan điểm, nguyên tắc của đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án này theo phương án sau.
Chấp thuận cho dự án được tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo; giao Bộ Quốc phòng căn cứ vào các quy định pháp luật xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất sân bay Nha Trang cũ.
Giao UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để có cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán các dự án BT.
Tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm xử lý diện tích đất còn lại sau khi đã thanh toán các dự án BT phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Đồng thời sẽ tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra, đặc biệt việc xác định giá đất để thanh toán cho các dự án BT đúng quy định pháp luật, bảo đảm không gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Đối với giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751), UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chờ sau khi có kết quả xử lý theo kết luận của cơ quan điều tra, bản án của tòa án theo kết luận ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị.
Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố chín bị can trong vụ án liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn xảy tại Khánh Hòa các tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, có sáu bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa; Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến.
Ba bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).
Theo kết luận điều tra, từ năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị dời sân bay Nha Trang, lấy đất phát triển kinh tế- xã hội và được Thủ tướng chấp thuận.
Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP Nha Trang, trong đó có khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang.
Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.
Tuy nhiên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.
Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng kết luận việc này vi phạm Điều 53 Luật Đất đai năm 2013, Quyết định số 09/2007 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Công ty Phúc Sơn sau đó triển khai dự án trên khu đất gần 63 ha nói trên dù chưa có quyết định giao đất. Dự án chưa được phép huy động vốn, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, Công ty Phúc Sơn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên bán hàng, Công ty Phúc Sơn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.032 tỉ đồng.