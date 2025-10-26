Khánh Hòa báo cáo gì về 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cũ? 26/10/2025 08:40

(PLO)- Ba dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang cũ được UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vẫn dở dang sau nhiều năm thực hiện.

Ngày 25-10, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án BT trên địa bàn tỉnh này.

17 dự án đã hoàn thành thanh tra

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh này hiện có 18 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, 17 dự án đã hoàn thành việc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751.

Một phần đất sân bay Nha Trang cũ đã bị Tập đoàn Phúc Sơn phân lô, bán nền. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cụ thể, 11/17 dự án đã được Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra vào các năm 2020 và 2021. Có 6/17 dự án đã được Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận, một dự án chưa qua thanh tra, kiểm tra do nhà đầu tư chưa thực hiện hợp đồng BT (đang tạm dừng) là dự án đường phía tây bán đảo khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

17 dự án đã hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra, gồm đường Minh Mạng; đường nối giao thông nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh; đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn; đường N9 thuộc khu quy hoạch Bắc Trần Phú; đường Phan Bội Châu.

Dự án các đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội; nút giao Ngọc Hội; đường số 4; đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài và dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với các dự án BT này, tỉnh đã có nhiều văn bản báo cáo bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ.

Các khó khăn, vướng mắc hiện nay tập trung thành bốn nhóm với các giải pháp xử lý, tháo gỡ theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751.

Số phận ba dự án BT liên quan Tập đoàn Phúc Sơn ra sao?

Đối với nhóm ba dự án vướng mắc hiện đang chờ thực hiện theo kết luận của cơ quan điều tra, bản án của tòa án, gồm dự án các đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội và nút giao Ngọc Hội.

Đây là các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT ký kết với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Doanh nghiệp này có liên quan vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng sau khi các cơ quan tố tụng xử lý theo quy định pháp luật, tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo 751 cho phép áp dụng các quan điểm, nguyên tắc của đề án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án này theo phương án sau.

Chấp thuận cho dự án được tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo; giao Bộ Quốc phòng căn cứ vào các quy định pháp luật xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất sân bay Nha Trang cũ.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội vẫn dở dang sau 8 năm triển khai. Ảnh: XUÂN HOÁT

Giao UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để có cơ sở pháp lý cho việc thanh, quyết toán các dự án BT.

Tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm xử lý diện tích đất còn lại sau khi đã thanh toán các dự án BT phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời sẽ tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra, đặc biệt việc xác định giá đất để thanh toán cho các dự án BT đúng quy định pháp luật, bảo đảm không gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751), UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chờ sau khi có kết quả xử lý theo kết luận của cơ quan điều tra, bản án của tòa án theo kết luận ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị.