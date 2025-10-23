11 dự án ở Khánh Hòa được gỡ vướng ra sao? 23/10/2025 11:24

Nhiều dự án ở Khánh Hòa cấp hơn 10 năm, không có dữ liệu, không thu thập được số liệu, từ đó không xác định được phương án giá đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn trả lời báo Pháp Luật TP.HCM về tiến độ gỡ vướng liên quan 11 dự án phải xác định lại giá đất theo kết luận của Trung ương.

Đây là những dự án đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết 170 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định 76 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 170.

Dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sáu dự án phải thuê đơn vị tư vấn định lại giá đất

Theo Sở NN&MT Khánh Hòa, 10 trong số 11 dự án cần phải xác định lại giá đất theo yêu cầu. Trong đó, bốn dự án không thực hiện thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, còn lại phải thuê đơn vị tư vấn định giá đất.

Trong số 10 dự án cần phải xác định lại giá đất, đến nay UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chín quyết định cho phép dự án tiếp tục sử dụng đất theo quy định. Dự án còn lại đang được UBND tỉnh Khánh Hòa đang xem xét.

Đối với bốn dự án không phải thực hiện thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, Sở NN&MT đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị phê duyệt giá đất đối, gồm dự án cao ốc, văn phòng, khách sạn Cattiger; khu liên hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch và văn phòng cho thuê Luna; khách sạn The Horizon Nha Trang và khu du lịch Sài Gòn - Cam Ranh.

Lãnh đạo Sở NN&MT Khánh Hòa cho biết, theo quy định tại Nghị quyết 170, UBND tỉnh này sẽ gửi kết quả định giá đất cho Kiểm toán Nhà nước xem xét trước khi phê duyệt.

Hiện năm dự án đã thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, gồm dự án The Arena của Công ty CP Trần Thái Cam Ranh, khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thanh Châu, dự án Evason Ana Mandara Cam Ranh & Spa của Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa.

Dự án tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang do Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang – Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh, dự án khu du lịch sinh thái- nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang của Công ty CP Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang.

“Để hoàn đảm bảo tiến độ hoàn thành việc phê duyệt giá đất của năm dự án trong năm 2025, Sở NN&MT sẽ tiếp tục đôn đốc, theo dõi, hỗ trợ cho đơn vị tư vấn giá đất tối đa”- lãnh đạo Sở NN&MT Khánh Hòa thông tin.

Cũng theo Sở NN&MT Khánh Hòa, hiện việc định lại giá đất của các dự án trên có nhiều thuận lợi, như cơ chế, chính sách quy định để thực hiện xác định giá đất cụ thể hiện tại đã được cụ thể hóa tại Luật đất đai 2024, Nghị định 71 của Chính phủ. Điều này tạo điều kiện cho việc định giá đất được dễ dàng hơn.

Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định 23 về việc quy định cụ thể các yếu tố để ước tính tổng doanh thu phát triển; ước tính tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất khi xác định giá đất theo phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn.

Ngoài ra, ngày 9-12-2024 UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 43 quy định định mức kinh tế, kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn.

Tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn quy định Luật Đất đai, nghị định liên quan hướng dẫn thi hành; mở các hội nghị với những đơn vị tư vấn có chức năng xác định giá đất để có thêm nhiều đơn vị tham gia định giá đất ở tỉnh Khánh Hòa, giúp tính minh bạch được nâng cao hơn.

Dự án trên 10 năm nên khó khăn trong định giá đất

Tuy nhiên, Sở NN&MT Khánh Hòa cũng nhìn nhận để hoàn thành việc định giá đất để vừa đảm bảo đúng pháp luật, không thất thoát, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư cũng gặp không ít khó khăn.

Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow Nha Trang đang được đơn vị tư vấn xác định giá đất. Ảnh: HUỲNH HẢI

Đối với các dự án chưa triển khai hoàn thành công tác xác định giá đất là do khó khăn, hạn chế trong việc thu thập thông tin ở các năm trước thời điểm quá khứ (thời điểm giao dự án, giao đất- NV). Một số dự án thực hiện theo quy định Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013, trong khi pháp luật tại thời điểm đó còn quy định còn chung, chưa cụ thể.

Một số phương pháp định giá chỉ mang tính chất ước lượng, khái toán (chỉ mang tính định tính, không mang tính định lượng). Trong khi đó, hiện nay các nghị định, Luật Đất đai 2024 về tính chất đã được sửa đổi rất nhiều, cụ thể về thời điểm xác định giá đất, thu thập thông tin, phương pháp làm giá đất.

Một số dự án được cấp hơn 10 năm nên không có dữ liệu, không thu thập được số liệu, từ đó không xác định được phương án giá đất. Ngoài ra, quy định về việc khảo sát, thu thập thông tin theo quy định tại khoản 2b Điều 6 Nghị định 71 của Chính phủ còn vướng do không có dự án tương tự trong khu vực định giá.

"Tâm lý e ngại của các đơn vị tư vấn xác định giá đất; hồ sơ pháp lý các dự án chưa đủ cơ sở để định giá đất, phương pháp định giá đất còn bất cập, hạn chế… nên rất ít đơn vị tư vấn tham gia; việc đăng ký xác định lại giá đất phải đăng tải nhiều lần đối với các dự án ở tỉnh Khánh Hòa cũng là những khó khăn chúng tôi đang gặp”- lãnh đạo Sở NN&MT nói.

Cũng theo Sở TN&MT Khánh Hòa, quy định hiện nay về kinh phí để thuê đơn vị tư vấn thực hiện định giá đất cụ thể còn thấp, nên không thu hút được nhiều đơn vị tham gia. Hiện, UBND tỉnh đang xem xét, rà soát quy định liên quan để ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ định giá đất trên địa bàn theo Luật Đất đai 2024.