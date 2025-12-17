Nam Long (HOSE: NLG) chính thức mở bán dự án Elyse Island – Đảo Đại Phước 17/12/2025 14:36

(PLO)- Tập đoàn Nam Long vừa chính thức công bố dự án Elyse Island – Đô thị đảo thượng lưu nằm trên Đảo Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai), do Nam Long hợp tác cùng đối tác Nhật hơn 100 năm kinh nghiệm – NNR (Nishi - Nippon Railroad) đầu tư phát triển.

Dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý bán hàng, và giỏ hàng đầu tiên gồm 68 căn biệt thự tinh tuyển thuộc Zone C cũng đã được giới thiệu đến các đối tác phân phối chính thức. Việc mở bán Elyse Island tiếp tục khẳng định vị thế của Nam Long ở phân khúc Bất động sản cao cấp khi chỉ trong vòng bốn tháng cuối năm, tập đoàn đã liên tiếp giới thiệu ra thị trường hai dự án bất động sản thuộc dòng Legacy Collection - The Pearl thuộc đô thị Waterpoint và Elyse Island được nhiều khách hàng đón nhận.

Sự kiện ra mắt Elyse Island diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025.

Cũng trong sự kiện, tập đoàn đã chính thức vinh danh 11 công ty bất động sản uy tín và giàu kinh nghiệm trở thành đối tác phân phối chiến lược của dự án Elyse Island. Đây là cột mốc thể hiện niềm tin và cam kết vững chắc giữa Nam Long và NNR với các đối tác trên hành trình kiến tạo những sản phẩm mang giá trị di sản dành cho nhà đầu tư và khách hàng tinh anh.

11 đối tác chiến lược chính thức phân phối dự án Elyse Island.

Khẳng định tầm nhìn chiến lược: Dấu ấn di sản trên địa thế đảo tự nhiên khan hiếm

Elyse Island tọa lạc vị trí đắc địa với chiều dài mặt sông lên đến 1,5km, nằm trên đảo tự nhiên giữa dòng sông Đồng Nai hiền hòa. Dù mang đến môi trường sống riêng tư, dự án vẫn kết nối thuận tiện với TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các khu vực lân cận thông qua các trục hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức – Long Thành...

Trên tổng diện tích 45 ha, dự án được quy hoạch hài hòa giữa hệ thống biệt thự cao cấp, công trình công cộng, không gian cây xanh, mặt nước và mạng lưới giao thông nội khu, tất cả đều được đặt dưới triết lý phát triển “Green (Xanh) - Nature (Thiên nhiên) - Resort (Chất sống nghỉ dưỡng)”, hướng đến mục tiêu kiến tạo miền sống cân bằng và an nhiên cho cộng đồng cư dân xứng tầm.

Elyse Island với cảnh quan cây xanh và mặt nước.

Ông Lucas Loh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long, chia sẻ: “Elyse Island là sự giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên tinh khôi và phong cách sống thượng lưu, tọa lạc vị trí đắc địa trên đảo Đại Phước – hòn đảo tự nhiên hiếm hoi tại miền Nam. Tại Elyse Island, không gian xanh không chỉ là cảnh quan mà được xem như tấm khiên bảo vệ sức khỏe và tạo nên sự cân bằng nội tại cho mỗi chủ nhân. Cư dân Elyse Island có thể tận hưởng đặc quyền sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày giữa cảnh quan tuyệt mỹ”.

Elyse Island được định hình như một “resort” nghỉ dưỡng riêng tư, đẳng cấp với không gian xanh đa lớp, mặt nước khoáng đạt và cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một miền sống tĩnh tại để cư dân được sống thư thái, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Với kiến trúc mang phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng kết hợp tinh thần Nam Âu tinh tế, từng căn biệt thự được thiết kế để tối ưu ánh sáng và gió trời với bố cục sân trước, sân sau và khoảng lùi hợp lý, mang đến không gian sống “thở cùng gió và hòa vào thiên nhiên”. Dự án cũng thể hiện rõ triết lý “Quy hoạch vị nhân sinh” thông qua quy hoạch cảnh quan chú trọng cảm xúc và tính tương tác giữa các cư dân, từ đó dễ dàng kết nối, chia sẻ và hình thành cộng đồng tinh hoa bền vững.

Không gian sống “thở cùng thiên nhiên” tại Elyse Island.

Song song, hệ sinh thái tiện ích của Elyse Island cũng được phát triển theo tiêu chuẩn cao nhất, đáp ứng cả nhu cầu hưởng thụ lẫn chăm sóc sức khỏe của cộng đồng cư dân. Nổi bật nhất là Elyse Clubhouse rộng 2 hecta, bao gồm bến du thuyền, khu thể thao - giải trí - ẩm thực và Trung tâm Onsen Spa với đá Koumei lần đầu tiên được mang từ Nhật về Việt Nam. Kết hợp các dòng đá khoáng quý hiếm từ Nhật Bản như Tensho, Black Silica, Otohime hay Magma Fuji Lava, tổ hợp spa tại Elyse Island sẽ cung cấp những giải pháp mang đến liệu trình phục hồi sâu cho sức khỏe – sắc đẹp, hoàn thiện phong cách sống nghỉ dưỡng đặc quyền chỉ dành riêng cho các cư dân nơi đây.

Elyse Clubhouse – một trong những tiện ích độc đáo chỉ dành riêng cho cư dân Elyse Island.

Sau lễ ký kết đại lý phân phối vào ngày 6-12, Nam Long công bố lộ trình triển khai kinh doanh của Elyse Island với định hướng rõ ràng và nhất quán. Trong tháng 12-2025, chủ đầu tư sẽ chính thức ký kết Hợp đồng mua bán với khách hàng, chào đón những chủ nhân tiên phong của Elyse Island. Đến tháng 1-2026, Elyse Clubhouse – tiện ích mang tính biểu tượng của dự án – sẽ chính thức khai trương, mang đến trải nghiệm thực tế về chất lượng không gian và chuẩn mực sống mà Elyse Island cam kết.

Lộ trình này không chỉ thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Nam Long, mà còn cho thấy sự tự tin của tập đoàn đối với giá trị độc tôn của sản phẩm và nhu cầu thực của thị trường, tạo tiền đề vững chắc cho các giai đoạn kinh doanh tiếp theo.

Với địa thế đảo tự nhiên độc bản, thiết kế duy mỹ, hệ tiện ích đặc quyền và pháp lý hoàn chỉnh, Elyse Island được kỳ vọng trở thành chuẩn mực sống thượng lưu mới phía Đông TP.HCM. Sự ra đời của dự án tiếp tục khẳng định tầm nhìn của Nam Long trong hành trình kiến tạo những cộng đồng tinh hoa và không gian sống mang giá trị di sản tại các dự án Legacy Collection.