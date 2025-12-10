Đồng Nai: Bảng giá đất mới cao nhất gần 50 triệu đồng/m2 10/12/2025 15:07

(PLO)- Theo Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng từ ngày 1-1- 2026, đất ở đô thị giá cao nhất là 49,5 triệu đồng/m2.

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tiếp tục diễn ra Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025).

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã lấy ý kiến của các đại biểu và thống nhất tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về Nghị quyết Ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026.

Theo đó, căn cứ theo khoản 1, Điều 257 Luật Đất đai năm 2024, Bảng giá đất giai đoạn 2020 -2024 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31-12-2025.

Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tờ trình Nghị quyết Ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026. Ảnh: VH.

Vì vậy, việc UBND tỉnh xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 1-1- 2026 để làm căn cứ pháp lý để cơ quan Nhà nước thực hiện công tác quản lý về đất đai, căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành và nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai tuân thủ đúng quy định hiện hành, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng đất.

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp, khu vực tỉnh Bình Phước cũ có mức tăng nhẹ, dao động từ 1-1,2 lần, còn khu vực Đồng Nai trước đây tăng bình quân từ 1 - 3 lần.

Đối với đất ở khu vực Đồng Nai, giá đất ở đô thị được điều chỉnh tăng từ 1,1 đến 6 lần tùy vị trí, đất ở nông thôn tăng từ 2,3 - 6,8 lần so với hiện tại. Mức giá đất ở đô thị cao nhất đường Võ Thị Sáu từ 33 triệu đồng/m2 được điều chỉnh lên 49,5 triệu đồng/m2, đường 30 Tháng 4 đất ở hiện nay 40 triệu đồng/m2 lên 47 triệu đồng/m2, đường Nguyễn Trãi, Hà Huy Giáp từ 35 - 38 triệu đồng/m2 điều chỉnh lên 44,5 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất ở cao nhất tại các khu vực tái định cư là Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai (cũ) trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp) giá đất điều chỉnh từ 35 triệu đồng/m2 lên đến 44,4 triệu đồng/m2.

Còn khu vực Bình Phước cũ do việc di dời trung tâm hành chính nên bị ảnh hưởng, tại các tuyến đường phố lớn giá đất giảm trung bình khoảng 18%. Như bảng giá đất ở hiện hữu cao nhất 65 triệu đồng/m2 đoạn đường Quốc Lộ 14 (ngã tư Đồng Xoài đến đường Đồng Khởi, thuộc TP Đồng Xoài cũ), đất thương mại 44,2 triệu đồng/m2 thì bảng giá đất mới đất ở điều chỉnh còn 43 triệu đồng/m2, đất thương mại 30,1 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất mới của tỉnh Đồng Nai áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Bên cạnh các loại đất có điều chỉnh tăng, có những khu vực đặc thù được đề xuất giữ nguyên giá đất hiện hành như các đảo và cù lao nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, hạ tầng sinh thái. Các khu, cụm công nghiệp giữ nguyên giá cũ để đảm bảo ổn định sản xuất, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Khu đô thị, khu dân cư và khu tái định cư cũng đề xuất giữ nguyên nhằm ổn định, bảo đảm sự cân đối giữa các tuyến đường và giữa các khu vực.

Sau khi HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2026, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá tình hình áp dụng các bảng giá đất và diễn biến giá đất thị trường để có cơ sở xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc xây dựng bảng giá đất mới của tỉnh là một kỳ công, đây là lần đầu tiên UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ này.

"Bảng giá đất được xây dựng một cách khách quan, minh bạch, đảm bảo thực tế hiện này, có nơi tăng, có giảm nhưng tăng và giảm không gây đột biến gì. Giá đất tăng là do khu vực được đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở xã hội còn giảm khu vực giảm như ở tỉnh Bình Phước cũ do ảnh hưởng của Trung tâm hành chính dời đi. Bảng giá đất này cơ bản đáp ứng được hiện nay", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.