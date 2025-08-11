Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sốt ruột vì chưa đấu giá được khu đất nào 11/08/2025 17:43

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tỏ ra sốt ruột vì mục tiêu năm 2025 sẽ thu được khoảng 21.000 tỉ đồng từ việc đấu giá đất nhưng đến nay vẫn chưa có khu đất nào được đấu giá thành công.

Ngày 11-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Mai Phong Phú, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết, theo kế hoạch đấu giá đất năm 2025 của tỉnh Đồng Nai (cũ) có tổng cộng 37 khu đất. Đến nay đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết của 7/11 khu đất thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết.

Về phương án đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã ban hành 23/37 phương án, trong đó 22 phương án đã được phê duyệt. Đơn vị thẩm định giá đã ban hành 16 chứng thư định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm. Trong số này, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm cho 5 khu đất.

Khu công nghiệp Biên Hoà 1 sau khi giải toả một phần sẽ được đưa ra đấu giá đất. Ảnh: VH.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà tỏ ra sốt ruột vì tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 thu ngân sách 100.000 tỉ đồng, trong đó nguồn thu từ đấu giá đất phấn đấu khoảng 21.000 tỉ đồng thế nhưng đến thời điểm hiện tại, tiến độ lập quy hoạch chi tiết và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các khu đất vẫn còn chậm, chưa có khu đất nào đấu giá thành công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc nguồn thu từ đấu giá đất là nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy triển khai các dự án theo đúng quy hoạch. Vì vậy, tất cả phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đôn đốc và phối hợp để đạt kết quả trong công tác đấu giá đất.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chỉ đạo cần tập trung cho những khu đất có tính khả thi cao, có nhà đầu tư quan tâm, đưa ra đấu giá đảm bảo tổ chức đấu giá đúng tiến độ.