Đường sắt tung hàng loạt chương trình giảm giá vé tàu sau tết Dương lịch 06/01/2026 12:00

(PLO)- Ngoài các chương trình giảm giá đối với các đối tượng chính sách, ngành đường sắt cũng giảm giá hàng loạt loại vé đối với cá nhân và tập thể mua vé cách xa so với ngày đi.

Nhằm hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện và tiết kiệm, ngành đường sắt vừa công bố chương trình giảm giá vé tàu năm 2026 áp dụng từ ngày 5-1 đến 2-2-2026 và từ ngày 9-3 đến 22-4-2026.

Một chương trình nghệ thuật được tổ chức trên tàu hoả. Ảnh: TN

Chính sách ưu đãi

Ngành đường sắt tiếp tục duy trì các mức giảm giá sâu cho các đối tượng ưu tiên và sinh viên:

Giảm 90%: Dành cho người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Giảm 30%: Dành cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Trẻ em: Miễn vé cho 2 trẻ dưới 6 tuổi đi cùng người lớn; trẻ từ 6 đến 10 tuổi được giảm 25% giá vé.

Người cao tuổi: Công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên được giảm 15%.

Sinh viên: Giảm 10% cho sinh viên, học viên các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện (không bao gồm học viên sau đại học).

Đoàn viên Công đoàn: Giảm 5% cho cá nhân và lên tới 10% cho tập thể từ 40 người trở lên.

Ưu đãi vé cá nhân

Đối với vé cá nhân, hành khách mua vé sớm sẽ nhận được mức chiết khấu hấp dẫn tùy theo thời gian đặt trước.

Ngành đường sắt tung hàng loạt chương trình ưu đãi cho hành khách đi tàu. Ảnh: TN

Cụ thể, hành khách mua trước 10 - 19 ngày giảm 5% giá vé; Mua trước 20 - 39 ngày giảm 10% giá vé; Mua trước 40 ngày trở lên giảm 15% giá vé.

Ngành đường sắt cũng lưu ý, chương trình áp dụng cho các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10 (cự ly từ 900 km); SE19/20, SE21/22 (từ 600 km); SE29/30 (từ 400 km) và SNT1/2 (từ 300 km). Không áp dụng cho khoang 4 giường tàu SE3 và SNT1/2.

Riêng tàu SPT1/2 chặng TP.HCM - Phan Thiết, hành khách mua trước từ 10 ngày trở lên được giảm 10% (trừ khoang 4 giường).

Đối với hành khách mua vé tập thể và vé khứ hồi cũng được giảm giá lên đến 12%. Trong đó, hành khách mua vé khứ hồi giảm ngay 10% giá vé lượt về. Mua vé tập thể sẽ tùy vào số lượng đoàn khách và thời gian mua trước, mức giảm dao động từ 4% đến 12%. Mức giảm cao nhất (12%) dành cho đoàn từ 101 người trở lên mua trước từ 20 ngày.

Ngành đường sắt cũng thông báo rõ quy định phí đổi trả để hành khách chủ động. Đối với việc đổi vé, ngành đường sắt sẽ miễn phí nếu đổi trước 24 giờ; phí 20.000đ/vé nếu đổi từ 24 giờ trở lên.

Việc hoàn trả vé đối với cá nhân là 10% phí trên giá tiền nếu trả trước 24 giờ; 20% phí nếu trả từ 4 giờ đến dưới 24 giờ. Đối với vé tập thể là phí 10% nếu trả trước 72 giờ; phí 20% nếu trả từ 24 giờ đến dưới 72 giờ.