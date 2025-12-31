Người dân đổ ra ga Sài Gòn để rời thành phố nghỉ Tết Dương lịch 2026 31/12/2025 19:57

Trong ngày 31-12, ngành đường sắt tổ chức 8 chuyến tàu từ ga Sài Gòn để phục vụ hành khách nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2026.

Ga Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp hành khách. Ảnh THY NHUNG

Theo ghi nhận của PV, lúc 18 giờ ngày 31-12 tại ga Sài Gòn, không khí bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người chờ đợi nhau tại khu vực nhà chờ và điểm vào ga. Rất đông hành khách đã ra ga từ sớm để chuẩn bị lên chuyến tàu SE4 (TP.HCM - Hà Nội) xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25.

Nhiều hành khách đến từ sớm và ngồi tại khu vực nhà chờ Ga Sài Gòn Ảnh: THY NHUNG

Ông Nguyễn Quang Truyền, một hành khách cho biết ông mua vé từ TP.HCM đi Quảng Ngãi và giá vé có tăng nhẹ khoảng 25%. "Tôi đi công tác giữa TP.HCM và Quảng Ngãi thường xuyên nên biết giá vé có tăng. Ngày thường giá khoảng 800 ngàn đồng, còn hôm nay giá 1.046 ngàn đồng"- ông Truyền cho hay.



Một gia đình về quê với rất nhiều hành lý mang theo. Ảnh: THY NHUNG

Một hành khách khác cho biết chị vừa ra ga để mua vé cho cả gia đình về Huế và vẫn còn nhiều vé, nhiều chỗ cho gia đình lựa chọn. "Thông thường các năm trước tôi đều mua vé rất sớm và lên kế hoạch trước nhưng năm nay lịch nghỉ bất ngờ và gia đình tôi cũng mới quyết định về quê. Rất may là vẫn còn vé để mua"- vị hành khách chia sẻ.



Một hành khách vừa mua xong vé, chuẩn bị lên tàu. Ảnh: THY NHUNG

Đến khoảng 18 giờ 40, các nhân viên đường sắt chính thức mở cửa và kiểm tra vé của hành khách. Nếu đúng thông tin thì hành khách sẽ vào cửa và lên tàu.



Những hành khách đầu tiên lên chuyến tàu SE4. Ảnh: THY NHUNG

Đại diện ngành đường sắt cho biết khác với các năm trước, cho đến thời điểm hiện tại, 19 giờ ngày 31-12 vẫn còn nhiều vé trên các tàu xuất phát trong ngày hôm nay. Hành khách có nhu cầu vẫn có thể mua vé để nghỉ Tết Dương lịch.

Sau chuyến tàu SE4, chuyến SE2 (TP.HCM – Hà Nội) tiếp tục xuất phát lúc 20 giờ 35, SNT2 (TP.HCM - Nha Trang) xuất phát từ 21 giờ 40 và SNT6 (TP.HCM - Nha Trang) xuất phát lúc 22 giờ 25.

Sáng 1-1-2026, ngành đường sắt cũng phục vụ 8 chuyến tàu xuất phát tại ga Sài Gòn. Trong đó có 2 chuyến đi Phan Thiết, 1 chuyến đi Nha Trang, 1 chuyến đi Đà Nẵng và các chuyến còn lại là tàu Thống Nhất (TP.HCM – Hà Nội).

Trước đó, Công ty Cổ phần vận tải Đường Sắt đã bổ sung 20.000 chỗ sau khi có thông báo nghỉ tết Dương lịch 4 ngày.