Dự báo thời tiết ngày 21-1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ ngày nắng 21/01/2026 05:30

(PLO)- Ngày 21-1, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ có mưa rải rác, sau mưa giảm dần, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển rét. Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm 20-1 đến ngày 22-1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác, sau mưa giảm dần. Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết chuyển rét, riêng Bắc Bộ từ ngày 21-1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, các khu vực núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, dự báo thời tiết có mưa vài nơi, từ ngày 21-1 mưa tăng với mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 21-1 chuyển rét.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng; Cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét.