Trà pha lạnh hay trà nóng tốt cho sức khỏe hơn? 19/01/2026 15:54

(PLO)- Trà pha lạnh đang trở thành xu hướng đồ uống mới và phương pháp này không nhất thiết tốt cho sức khỏe hơn cách pha trà thông thường.

Tương tự cà phê pha lạnh, trà pha lạnh được làm bằng cách ngâm lá trà trong sữa hoặc nước lạnh từ vài giờ đến qua đêm. Một số người cho rằng cách này giữ lại nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa hơn trà nóng. Nó cũng có thể chứa ít axit hơn.

Uống trà xanh có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ đột quỵ. Ảnh: AI.

Nước lạnh có thực sự tạo ra sự khác biệt của trà?

Hiện chưa có nhiều nghiên cứu về lợi ích của trà pha lạnh. Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy pha lạnh làm tăng chất chống oxy hóa trong trà trắng. Tuy nhiên, với trà xanh, nước nóng lại chiết xuất được nhiều dưỡng chất hơn. Điều này chứng tỏ một số hợp chất chỉ giải phóng khi tiếp xúc với nhiệt.

Sự khác biệt chính nằm ở hương vị. Nếu bạn thích vị ít đắng, trà pha lạnh là lựa chọn hấp dẫn. Dù pha nóng hay lạnh, trà vẫn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Uống trà thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các cơn đau tim. Nghiên cứu cho thấy uống 2 đến 3 tách trà xanh hoặc trà đen mỗi ngày giúp giảm huyết áp. Thói quen này cũng giúp kiểm soát cholesterol xấu (LDL).

Lợi ích này đến từ các polyphenol giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm. Chúng cũng hỗ trợ duy trì lượng lipid máu ở mức khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Uống trà xanh có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ đột quỵ. Những người uống từ ba tách trà trở lên mỗi ngày giảm 20-25% nguy cơ đột quỵ so với người ít uống.

Các flavonoid có trong trà giúp cải thiện chức năng mạch máu và ổn định huyết áp. Đây là những yếu tố then chốt giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ đột quỵ.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Trà xanh và trà đen giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ cũng như bệnh Alzheimer. Các hợp chất trong trà giúp giảm viêm và hạn chế tích tụ protein có hại trong não.

Uống từ hai đến bốn tách trà mỗi ngày mang lại tác dụng tích cực nhất. Ngoài ra, khoảng ba tách cà phê mỗi ngày cũng cung cấp chất chống oxy hóa mà không gây hại do dư thừa caffeine.

Bảo vệ cơ thể khỏi ung thư

Trà có thể làm giảm nhẹ nguy cơ ung thư miệng và ung thư bàng quang. Uống hơn hai tách trà không đường mỗi ngày giúp giảm nhẹ nguy cơ mắc ung thư nói chung. Tuy nhiên, bằng chứng với ung thư phổi, vú hay tuyến tiền liệt vẫn chưa nhất quán.

Trà xanh cho thấy tiềm năng đối với các bệnh ung thư đường tiêu hóa trên. Dù vậy, không nên coi trà là chiến lược phòng ngừa ung thư chính.

Tác dụng chống viêm

Trà chứa nhiều hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa. Các chất này giúp giảm viêm nhiễm toàn thân và hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Bổ sung đều đặn chất chống oxy hóa từ trà giúp tế bào chống lại stress oxy hóa. Điều này góp phần quan trọng vào việc duy trì sức khỏe tổng thể bền vững.