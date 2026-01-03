Uống trà ô long đúng cách giúp đốt cháy mỡ thừa và bảo vệ sức khỏe 03/01/2026 09:38

(PLO)- Trà ô long là loại đồ uống phổ biến mang lại nhiều lợi ích cho người đang cố gắng giảm cân.

Trà ô long tác động đến các cơ chế tự nhiên trong cơ thể để hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của trà ô long.

Uống trà ô long tăng cường trao đổi chất. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tăng cường trao đổi chất

Trà ô long giúp giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đây là quá trình hóa học chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Khi sự trao đổi chất diễn ra hiệu quả, việc giảm cân sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Catechin là hợp chất có trong trà ô long mang tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Trong đó, epigallocatechin gallate (EGCG) là loại catechin chính giúp tác động tích cực đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Đốt cháy mỡ thừa tạo năng lượng

Uống trà ô long hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo từ thực phẩm và lượng mỡ dự trữ với tốc độ nhanh hơn.

Một nghiên cứu cho thấy người uống hai tách trà ô long mỗi ngày có tỉ lệ phân giải chất béo tăng khoảng 20% so với nhóm đối chứng. Đặc biệt, quá trình này không gây ảnh hưởng đến chất lượng hoặc thời lượng giấc ngủ của người tham gia.

Hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu

Bệnh tiểu đường loại 2, tăng cân và đường huyết có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các chất chống oxy hóa trong trà ô long giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Các loại trà như trà xanh, trà trắng và trà đen cũng có tác dụng hạ đường huyết tương tự.

Giảm cảm giác thèm ăn

Trà ô long hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng làm tăng cảm giác no, giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều. Cây trà Camellia sinensis được chứng minh có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn bằng cách điều chỉnh ghrelin và leptin – hai hormone liên quan đến cảm giác đói và no.

Góp phần vào sức khỏe đường ruột

Trà ô long giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường tiêu hóa. Các loại trà lên men như trà ô long và trà đen thường hiệu quả hơn trà không lên men trong việc cải thiện sức khỏe đường ruột.

Hơn 90% polyphenol trong trà sẽ đi đến ruột già, đóng vai trò là thức ăn cho vi khuẩn có lợi. Quá trình này tạo ra axit béo chuỗi ngắn giúp cơ thể đốt cháy chất béo tốt hơn.

Giảm viêm

Trà ô long có tác dụng chống viêm nhờ các polyphenol và polysaccharid có lợi. Tình trạng béo phì thường liên quan đến viêm mãn tính mức độ nhẹ. Việc sử dụng trà ô long có thể giúp giảm bớt tình trạng viêm này, hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.

Tăng cường năng lượng

Trà ô long chứa lượng caffeine vừa phải, ít hơn cà phê nhưng nhiều hơn trà đen. Lượng caffeine này đủ để tăng cường năng lượng, sự tập trung và khả năng chú ý. Điều này cung cấp thêm động lực cho các hoạt động thể chất, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

Cách uống trà ô long để giảm cân

Để pha trà, bạn đun sôi nước rồi đổ trực tiếp lên lá trà (hoặc túi lọc), ngâm khoảng ba đến năm phút. Để hỗ trợ giảm cân tốt nhất, bạn nên uống trà nguyên chất, không thêm sữa, kem hay đường.

Thời điểm uống trà hiệu quả:

Buổi sáng: Giúp tỉnh táo và tránh làm gián đoạn giấc ngủ nếu bạn nhạy cảm với caffeine.

Trước khi tập luyện: Tăng cường năng lượng để vận động hiệu quả hơn.

Trước bữa ăn: Uống khoảng 30 phút trước bữa ăn để giảm cảm giác thèm ăn.