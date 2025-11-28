Mất 90% chất bổ từ bữa ăn chỉ vì thói quen uống trà kiểu này 28/11/2025 08:44

(PLO)- Trà rất tốt cho sức khỏe nhưng các hợp chất trong trà lại giống như một "tấm khiên" ngăn cản cơ thể hấp thụ sắt, đặc biệt là khi uống sai thời điểm.





Những loại trà nào ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt?. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nhiều người có thói quen tráng miệng bằng một tách trà ngay sau bữa cơm. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học cho thấy trà có thể làm giảm tới 90% khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Vì sao trà cản trở hấp thụ sắt?

Nguyên nhân chính nằm ở Tannin và Polyphenol, những hợp chất tạo nên vị chát và lợi ích chống oxy hóa của trà.

Khi đi vào dạ dày, các hợp chất này sẽ liên kết chặt chẽ với sắt có trong thức ăn (đặc biệt là sắt từ thực vật), tạo thành các khối kết tủa mà ruột không thể phân hủy hay hấp thụ được. Kết quả là lượng sắt bạn vừa ăn vào sẽ bị đào thải ra ngoài thay vì đi nuôi cơ thể.

Độ đậm đặc của trà cũng quyết định mức độ ảnh hưởng. Trà càng đặc, ủ càng lâu thì lượng chất ức chế sắt càng nhiều.

Những "thủ phạm" chính

Không phải loại trà nào cũng tác động giống nhau. Dưới đây là mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp:

Trà đen (Hồng trà): Chứa hàm lượng tannin cao nhất. Nghiên cứu chỉ ra trà đen lên men có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ thuốc bổ sung tới 60-90%.

Trà Ô long và trà xanh: Mức độ ảnh hưởng thấp hơn trà đen nhưng vẫn đáng kể. Người uống quá nhiều trà xanh thường xuyên có xu hướng dự trữ sắt trong cơ thể thấp hơn người bình thường.

Trà thảo mộc: Dù lành tính nhưng đa số vẫn chứa polyphenol, do đó vẫn gây cản trở hấp thụ sắt nếu uống ngay trong bữa ăn.

Quy tắc "1 giờ" để uống trà đúng cách

Bạn không cần phải bỏ trà, chỉ cần thay đổi thời điểm uống. Để tránh tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, hãy nhớ quy tắc tách biệt trà và bữa ăn khoảng 1 giờ (60 phút).

Uống trước bữa ăn 1 giờ: Giúp tăng gấp đôi khả năng hấp thụ sắt so với việc uống ngay sát giờ ăn.

Uống sau bữa ăn 1 giờ: Lúc này thức ăn đã được tiêu hóa một phần, sự tác động của trà lên sắt sẽ giảm đi đáng kể.Đặc biệt, nếu bạn đang uống viên sắt bổ sung theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không uống trà cùng lúc hoặc quá gần giờ uống thuốc.

Lời khuyên cho người thiếu sắt

Ngoài việc căn giờ uống trà, bạn nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với các loại rau quả giàu Vitamin C (như bông cải xanh, cam, quýt, dâu tây, ớt chuông...). Trái ngược với trà, Vitamin C là "người bạn tốt" giúp cơ thể hấp thụ sắt dễ dàng hơn gấp nhiều lần.