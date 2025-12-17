Vì sao người tiểu đường cần thận trọng với sữa không chứa lactose? 17/12/2025 10:53

(PLO)- Sữa không chứa lactose là lựa chọn tốt cho người gặp khó khăn khi tiêu hóa loại đường này. Tuy nhiên, với một số người, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường, loại sữa này có thể gây ra những phản ứng không mong muốn.

Người tiểu đường cần chú ý kiểm soát đường huyết và chất phụ gia khi chọn sữa không lactose hoặc sữa thay thế. Ảnh minh họa Ai

Phản ứng dị ứng

Do giữ nguyên các thành phần của sữa thông thường, sữa không chứa lactose vẫn có thể gây phản ứng ở người có cơ địa dị ứng sữa. Nguyên nhân đến từ việc các protein gây dị ứng như whey hoặc casein vẫn tồn tại trong loại sữa này.

Rối loạn tiêu hóa do phụ gia

Loại sữa này giúp giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa ở người không dung nạp lactose. Tuy nhiên, nó có thể gây tác dụng ngược ở những người nhạy cảm với gôm guar (guar gum) - một chất phụ gia thường được thêm vào để tạo kết cấu.

Các triệu chứng nhạy cảm với gôm guar bao gồm: Đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy.

Trong một số trường hợp, gôm guar có thể dẫn đến viêm ruột và ảnh hưởng tiêu cực đến vi khuẩn đường ruột, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý viêm ruột (IBD).

Nguy cơ tăng đường huyết

Khi lactose được enzyme lactase trong sữa phân giải, nó sẽ chuyển hóa thành glucose và galactose (đường đơn). Các loại đường đơn này được cơ thể hấp thụ nhanh hơn nhiều so với các dạng đường phức tạp.

Về lý thuyết, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh hơn sau khi uống sữa không chứa lactose. Dù dữ liệu lâm sàng cho thấy sự khác biệt không quá lớn, nhưng nếu tiêu thụ lượng lớn hàng ngày, sự cân bằng đường huyết có thể bị ảnh hưởng. Người mắc bệnh tiểu đường cần đặc biệt lưu ý vấn đề này để kiểm soát chỉ số đường huyết ổn định.

Sữa không chứa lactose là gì?

Thực chất đây vẫn là sữa bò. Điểm khác biệt nằm ở quy trình sản xuất: nhà sản xuất thêm enzyme lactase vào sữa bò thông thường.

Enzyme này giúp phân giải lactose trước khi vào cơ thể. Khoảng 32% người lớn và trẻ sơ sinh tự sản sinh đủ enzyme này. Việc bổ sung lactase giúp 68% dân số thế giới mắc chứng kém hấp thu lactose có thể tiêu hóa sữa dễ dàng hơn.

Giá trị dinh dưỡng

Do chỉ khác biệt ở enzyme lactase, giá trị dinh dưỡng của sữa không chứa lactose tương đương sữa thông thường. Một khẩu phần (một cốc) cung cấp:

Lượng calo: 149

Tổng lượng chất béo: 7,8 g (Chất béo bão hòa: 4,5 g)

Cholesterol: 29 mg

Natri: 93 mg

Carbohydrate: 11 g

Đường: 12 g

Protein: 8 g

Vitamin D: 2,7 microgam

Canxi: 300 mg

Kali: 366 mg

Các loại sữa thay thế

Sữa thực vật (không nguồn gốc từ sữa bò) là lựa chọn tối ưu cho người muốn tránh tác dụng phụ, đặc biệt là người dị ứng protein sữa hoặc ăn chay trường. Các loại sữa này thường có lượng đường thấp hơn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Một số lựa chọn thay thế phổ biến gồm: Sữa đậu nành, sữa hạt điều, sữa gạo, sữa gai dầu, sữa dừa, sữa yến mạch, sữa hạnh nhân, sữa đậu Hà Lan.