Bí quyết sống lâu nhất thế giới của người phụ nữ: Thói quen ăn sữa chua 3 lần/ngày 03/10/2025 14:51

(PLO)- Bà Maria Branyas Morera, người sống lâu nhất thế giới được xác minh cho đến khi qua đời vào năm 2024, không chỉ gây ấn tượng về độ tuổi mà còn mang đến những bài học sinh học quý giá về lão hóa khỏe mạnh.

Bà Maria Branyas Morera sống lâu nhất thế giới với tuổi thọ 117 năm 168 ngày là một kỳ tích phi thường. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh học của bà, công bố phát hiện trên tạp chí Cell Reports Medicine.

Phương pháp nghiên cứu sinh học toàn diện

Để lý giải sự độc đáo của bà Morera, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích "đa hệ gen" (multi-omics). Phương pháp này đào sâu vào sinh học bằng cách nghiên cứu DNA, protein, quá trình trao đổi chất, hệ vi sinh vật đường ruột và cách gen được điều hòa.

Các mẫu sinh học (máu, nước bọt, nước tiểu và phân) của bà được thu thập và so sánh với những người trẻ tuổi cũng như những người sống thọ trên 110 tuổi khác. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định những yếu tố sinh học đã góp phần vào tuổi thọ phi thường của bà.

Kết quả nghiên cứu khẳng định tuổi thọ của bà Morera không đến từ một gen hay yếu tố "thần kỳ" duy nhất, mà là sự kết hợp của nhiều đặc điểm sinh học độc đáo.

Hệ vi sinh vật đường ruột và Sữa Chua: Hệ vi khuẩn đường ruột của bà Morera được phát hiện giống với một người trẻ hơn rất nhiều. Bà có nồng độ vi khuẩn có lợi Bifidobacterium cao, liên quan đến việc giảm viêm. Đáng chú ý, bà đã duy trì thói quen ăn ba phần sữa chua mỗi ngày trong suốt 20 năm. Thói quen này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và mức vi khuẩn có lợi cao bất thường này.

Telomere và Tuổi sinh học: Mặc dù tuổi đã cao, bà Morera có telomere (lớp vỏ bảo vệ ở đầu nhiễm sắc thể) cực kỳ ngắn, nhưng bà vẫn khỏe mạnh. Điều này cho thấy telomere của bà hoạt động như một chiếc đồng hồ sinh học chứ không phải yếu tố dự báo bệnh tật. Thêm vào đó, các nhà khoa học sử dụng "đồng hồ biểu sinh" tiên tiến đã xác định tuổi sinh học của bà trẻ hơn 23 tuổi so với tuổi thực tế.

Đặc điểm sinh học vượt trội:

Hệ thống miễn dịch mạnh mẽ: Tế bào miễn dịch của bà không suy giảm chức năng theo tuổi tác. Bà có số lượng tế bào chống nhiễm trùng cao và mức độ viêm mãn tính thấp, là yếu tố then chốt trong quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Chuyển hóa lipid hiệu quả: Cơ thể bà xử lý chất béo rất tốt, thể hiện qua mức cholesterol HDL "tốt" cao và mức triglyceride thấp, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Biến thể di truyền hiếm: DNA của bà chứa các biến thể gen hiếm hỗ trợ chức năng miễn dịch mạnh mẽ, đồng thời bà thiếu những biến thể di truyền "có hại" thường liên quan đến tuổi thọ ngắn hơn.

Hạn chế của nghiên cứu và bài học thực tế

Nghiên cứu vẫn có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như không đánh giá chi tiết cách lựa chọn lối sống của bà Morera, như thói quen tập thể dục, giao lưu xã hội hay chế độ ăn uống tổng thể đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của bà.

Tuy nhiên, câu chuyện của bà Morera - người sống lâu nhất thế giới mang đến những bài học quý giá, nhấn mạnh rằng tuổi thọ là sự tương tác giữa sinh học, lối sống và môi trường.

Các thói quen nên học hỏi từ người sống lâu nhất thế giới như chăm sóc sức khỏe đường ruột bằng cách ăn sữa chua hàng ngày; Kiểm soát viêm và căng thẳng; Duy trì hoạt động tinh thần và xã hội.

Sự trao đổi chất hiệu quả, hệ miễn dịch mạnh mẽ và tuổi thọ sinh học trẻ trung của bà là kết quả của sự tác động tổng hợp nhiều yếu tố. Câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng chúng ta có thể cải thiện sức khỏe lâu dài bằng những thói quen nhỏ, bền vững.