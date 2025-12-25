Người có đường huyết cao cần tránh 7 thực phẩm này trong bữa tối 25/12/2025 20:38

(PLO)- Kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào món ăn mà còn cả thời điểm ăn.

Đặc biệt, bữa tối đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết suốt đêm. Tuy nhiên, đây lại là bữa ăn mà nhiều người vô tình mắc sai lầm lớn nhất.

Gạo trắng và ngũ cốc tinh chế. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Thực phẩm nhiều chất béo, tinh chế hoặc đường nạp vào cuối ngày có thể gây tăng đột biến insulin. Điều này khiến cơ thể khó điều chỉnh lượng đường trong máu khi ngủ, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường hoặc kháng insulin.

Vào ban đêm, quá trình trao đổi chất chậm lại và hoạt động thể chất giảm đi. Điều này làm tăng đường huyết trong máu. Theo thời gian, tình trạng này có thể làm trầm trọng thêm sự kháng insulin, gây rối loạn giấc ngủ và dẫn đến đường huyết cao vào sáng hôm sau.

Bác sĩ Ashok MN, chuyên gia tư vấn Nội khoa & Nội tiết tại Bệnh viện SPARSH, chia sẻ rằng việc lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa tối là chìa khóa để duy trì đường huyết ổn định.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm ăn tối gây tăng đột biến lượng đường trong máu tức thì

Gạo trắng và ngũ cốc tinh chế

Gạo trắng, bánh mì và mì ống làm từ bột mì tinh chế có chỉ số đường huyết cao. Chúng được chuyển hóa nhanh chóng thành glucose, gây ra sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Vào ban đêm, khi nhu cầu năng lượng thấp, lượng glucose dư thừa này gây thêm áp lực lên quá trình tiết và hoạt động của insulin.

Khoai tây và các món ăn vặt chiên rán

Khoai tây chiên hoặc nghiền nhuyễn kích thích giải phóng glucose nhanh chóng. Các món ăn tối phổ biến như khoai tây chiên, cà ri khoai tây hoặc đồ ăn vặt đóng gói làm trầm trọng thêm tình trạng tăng đột biến insulin. Việc tiêu thụ thường xuyên cũng có thể làm tăng tình trạng kháng insulin theo thời gian.

Nước sốt và nước thịt có đường

Nhiều món ăn chứa đường ẩn trong nước sốt, nước ướp và nước dùng. Tương cà chua, tương ớt ngọt, nước chấm làm từ mật ong có thể âm thầm làm tăng lượng đường trong máu, ngay cả khi bữa ăn trông có vẻ cân bằng.

Bánh mì trắng và các sản phẩm bánh ngọt

Bánh mì trắng, bánh bao và các loại đồ ăn nhẹ nướng dễ hấp thụ glucose nhưng lại thiếu chất xơ và protein. Theo Tiến sĩ Ashok, điều này dẫn đến sự hấp thụ glucose nhanh chóng và tăng đột biến insulin, đặc biệt nghiêm trọng trong giờ ăn tối.

Món tráng miệng và đồ uống có đường

Kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng hoặc đồ uống có đường sẽ tạo ra gánh nặng đường huyết lớn cho cơ thể. Tiêu thụ đường vào đêm khuya làm rối loạn sự ổn định đường huyết qua đêm và dẫn đến mức đường huyết lúc đói cao vào sáng hôm sau.

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp thường chứa lượng natri và chất bảo quản dư thừa. Nhiều vỏ lon được tráng lớp bisphenol A (BPA), một hóa chất có liên quan đến rối loạn nội tiết. Việc tiếp xúc với BPA có thể ảnh hưởng tiêu cực đến độ nhạy insulin và làm tăng nguy cơ tim mạch ở người mắc bệnh tiểu đường.

Ngũ cốc nhiều đường

Nhiều loại ngũ cốc được quảng cáo là tốt cho sức khỏe lại được chế biến rất kỹ, giàu tinh bột và đường bổ sung. Việc tiêu thụ chúng vào buổi tối có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu và tăng nguy cơ biến chứng tiểu đường. Một lựa chọn tốt hơn là yến mạch ngâm hoặc cháo yến mạch nguyên cám.

Nên ăn gì thay thế?

Bác sĩ Ashok khuyên nên ăn các loại carbohydrate có chỉ số đường huyết thấp, protein nạc, chất béo lành mạnh và chất xơ. Các lựa chọn tốt bao gồm rau, đậu, sữa chua, phô mai, trứng hoặc cá nướng. Bạn nên ăn nhẹ và kết thúc bữa ăn ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ để cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.