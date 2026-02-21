Những loại trái cây ít tinh bột tốt cho sức khỏe và người tiểu đường 21/02/2026 14:01

(PLO)- Dưới đây là một số loại trái cây ít tinh bột (carbohydrate) không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất có lợi đối với người bệnh tiểu đường.

Các loại trái cây ít tinh bột này có thể là một phần lành mạnh của chế độ ăn keto, ít đường hoặc thân thiện với người bệnh tiểu đường mà không làm tăng đột biến đường huyết.

Ăn dâu tây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả mâm xôi

10 quả mâm xôi có tổng lượng carbohydrate 2,26g và carbohydrate ròng 1,02g. Quả mâm xôi là loại quả ít tinh bột, giàu chất xơ, chứa chất chống oxy hóa và vitamin C. Chúng đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường vì không làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Quả kiwi

Một quả kiwi có tổng lượng carbohydrate 10,5g và carbohydrate thuần 8,25g. Mặc dù không phải loại trái cây có hàm lượng carbohydrate thấp nhất, kiwi vẫn chứa lượng tinh bột tương đối thấp. Loại quả này chứa nhiều vitamin C, E, folate, kali và chất chống oxy hóa.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ăn hai quả kiwi vào bữa sáng trong vòng bảy tuần giúp hạ huyết áp. Điều này cho thấy kiwi có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch tương tự các loại trái cây khác.

Dâu tây

Một cốc dâu tây nguyên quả có tổng lượng carbohydrate 11,1g và carbohydrate ròng 8,22g. Dâu tây chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Do có hàm lượng carbohydrate tương đối thấp, dâu tây rất thích hợp làm món ăn nhẹ hoặc tráng miệng cho người ăn kiêng low-carb.

Quả nam việt quất

Một cốc nam việt quất nguyên quả có tổng lượng carbohydrate 12g và carbohydrate ròng 8,4g. Nam việt quất tươi là loại trái cây ít carbohydrate, khác hẳn với loại khô vốn chứa nhiều đường. Tuy nhiên, nam việt quất tươi có vị rất chua nên có thể không phù hợp với khẩu vị của một số người.

Dừa

Một cốc dừa tươi có tổng lượng carbohydrate 12,9g và carbohydrate ròng 5,25g. Dừa tươi không đường có hàm lượng chất xơ cao nên chứa tương đối ít carbohydrate. Nếu bạn mua dừa đóng gói sẵn, hãy kiểm tra nhãn dinh dưỡng để đảm bảo sản phẩm không chứa đường bổ sung.

Hiểu về lượng carbohydrate

Chất xơ trong trái cây là loại carbohydrate không được hấp thụ tốt trong đường tiêu hóa. Do đó, chúng không làm ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Nhiều người sử dụng khái niệm "carbohydrate" (tổng lượng carbohydrate trừ đi chất xơ) để phản ánh lượng carbohydrate thực tế mà cơ thể có thể hấp thụ.

Những loại trái cây nên bổ sung

Về mặt kỹ thuật, trái cây là thực vật có hạt. Nhiều loại thực phẩm thường được coi là rau củ thực chất lại là trái cây, bao gồm các loại sau:

Ô liu: 1 cốc chứa 5,18g carbohydrate. Bí ngòi: 1 cốc bí ngòi sống chứa 3,53g carbohydrate. Cà chua: 1 quả cà chua nguyên quả chứa 5,05g carbohydrate. Quả bơ: 1 quả bơ nguyên chứa 17,1g carbohydrate (nhưng chỉ có 3,6g carbohydrate ròng). Dưa chuột: 1 quả dưa chuột cỡ thường chứa 5,9g carbohydrate.

Các loại trái cây nên hạn chế trong chế độ ăn ít tinh bột

Nếu bạn đang theo chế độ ăn ít tinh bột, hãy hạn chế các loại trái cây có hàm lượng đường cao như: quả mơ, dưa lưới, chà là, trái cây khô, vải thiều, quả dứa và chuối chín.

Tuy nhiên, bất kỳ loại trái cây nào cũng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Trái cây cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, E, kali, magiê và chất chống oxy hóa. Chế độ ăn nhiều trái cây mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như quản lý đường huyết, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tâm thần.