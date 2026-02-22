Những loại trà hỗ trợ giảm đau nửa đầu 22/02/2026 18:01

(PLO)- Nhiều loại trà thảo dược có đặc tính giúp giảm đau, viêm và buồn nôn do cơn đau nửa đầu gây ra.

Dưới đây là một số loại trà hỗ trợ giảm đau nửa đầu mà bạn nên biết.

Nhiều loại trà thảo dược có đặc tính giúp giảm đau, viêm và buồn nôn do cơn đau nửa đầu gây ra. Ảnh: AI.

Trà gừng

Gừng là gia vị phổ biến với hương vị cay nồng, thơm đặc trưng. Các nhà nghiên cứu phát hiện chiết xuất gừng giúp giảm đau nửa đầu và các triệu chứng liên quan trong vòng hai giờ.

Gừng chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, một phản ứng miễn dịch có thể gây đau. Trà gừng thường được khuyên dùng để giảm buồn nôn do thai kỳ, hóa trị hoặc do đau đầu.

Trà hoa cúc

Một số hợp chất trong hoa cúc La Mã có tác dụng giảm viêm, từ đó giúp giảm đau đầu. Dù chưa có nghiên cứu trực tiếp về trà, nhưng các chế phẩm bôi ngoài da từ hoa cúc có thể giảm chứng đau nửa đầu dữ dội.

Nghiên cứu cũng cho thấy loại hoa này giúp giảm lo âu và trầm cảm, vốn là những triệu chứng có thể gây đau đầu.

Trà vỏ cây liễu

Vỏ cây liễu được dùng làm thuốc giảm đau hơn 3.500 năm qua. Nó chứa salicin, chất cơ thể sẽ phân giải thành axit salicylic. Đây là thành phần hoạt tính trong các loại thuốc giảm đau và sưng tấy như aspirin.

Một số nghiên cứu cho thấy vỏ cây liễu hiệu quả trong điều trị đau lưng và đau khớp mãn tính. Tuy nhiên, hiện có ít bằng chứng trực tiếp cho thấy trà vỏ cây liễu giúp giảm đau đầu.

Trà cúc dại

Trà cúc La Mã được làm từ những bông hoa giống hoa cúc của một loại cây lâu năm. Chiết xuất và trà cúc La Mã giúp thúc đẩy lưu thông máu, hỗ trợ kiểm soát chứng đau nửa đầu.

Dù chưa rõ tác dụng khi cơn đau đã xuất hiện, nhưng việc dùng cúc dại thường xuyên có thể ngăn ngừa đau nửa đầu. Một số nghiên cứu cho thấy loại thảo dược này giúp giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của các cơn đau.

Trà đinh hương

Đinh hương là nụ hoa khô tạo hương thơm nồng nàn cho trà. Ngoài đặc tính chống viêm, các hợp chất trong đinh hương còn giúp giảm đau bằng cách tác động lên hệ thần kinh và não bộ. Một nghiên cứu cho thấy liệu pháp hương thơm từ đinh hương giúp giảm đau đầu sau phẫu thuật.

Trà hoa oải hương

Hoa oải hương nổi tiếng với hương thơm ngọt ngào. Chiết xuất và trà hoa oải hương giúp giảm lo âu, trầm cảm và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Liệu pháp hương thơm với loại thảo dược này có thể ngăn ngừa chứng đau nửa đầu hiệu quả. Một nghiên cứu chỉ ra rằng điều trị thường xuyên trong ba tháng giúp giảm tần suất và cường độ đau nửa đầu.

Trà bạc hà

Nhiều người dùng bạc hà để hỗ trợ tiêu hóa, giảm căng cơ, buồn nôn và đau đầu. Các nghiên cứu cho thấy tinh dầu bạc hà dùng bằng ống hít mũi có hiệu quả tương đương thuốc giảm đau lidocaine. Việc thoa tinh dầu bạc hà lên thái dương cũng có thể làm giảm đau đầu do căng thẳng.

Trà thảo dược có an toàn không?

Uống trà thảo dược nhìn chung là an toàn, nhưng một số nhóm người có thể gặp rủi ro. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các phương pháp tự nhiên này.

Dưới đây là các lưu ý về an toàn:

Gừng: Nhìn chung an toàn nhưng có thể tương tác với một số loại thuốc.

Hoa cúc La Mã: Chưa xác định độ an toàn cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Loại hoa này có thể tương tác với thuốc làm loãng máu và thuốc an thần.

Vỏ cây liễu: Có thể không an toàn cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người dị ứng với aspirin do nguy cơ gây chảy máu.

Đinh hương: An toàn khi dùng đường uống nhưng bôi ngoài da có thể gây tác dụng phụ.

Hoa oải hương: Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên thảo luận với bác sĩ do các rủi ro chưa được biết rõ.

Bạc hà: An toàn cho trẻ em và người lớn. Phụ nữ mang thai nên tham khảo thêm ý kiến chuyên gia.