Trà tốt cho sức khỏe, nhưng uống sai có thể phản tác dụng 05/02/2026 08:12

Theo Times Now, trà là thức uống quen thuộc, được yêu thích không chỉ vì hương vị mà còn bởi nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tim mạch, thúc đẩy trao đổi chất đến tăng cường hệ miễn dịch, trà mang lại nhiều giá trị đáng kể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi ích của trà không chỉ nằm ở loại trà bạn chọn, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn thưởng thức nó.

Thời điểm tốt nhất để uống trà là khi nào?

Uống trà suốt ngày có thể có lợi, nhưng dùng quá nhiều, đặc biệt vào chiều tối và ban đêm dễ làm rối loạn giấc ngủ do hàm lượng caffeine. Giấc ngủ kém kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, suy giảm nhận thức và thậm chí rút ngắn tuổi thọ.

Vì vậy, nên hạn chế trà chứa caffeine vào cuối ngày và ưu tiên các loại trà thảo mộc như hoa cúc hoặc bạc hà vào buổi tối. Với trà đen hoặc trà sữa, thời điểm lý tưởng là sau bữa sáng hoặc trước bữa trưa. Ngoài ra, bạn nên uống khoảng hai đến ba tách mỗi ngày.

Nhiệt độ trà cũng rất quan trọng

Một yếu tố thường bị bỏ qua là độ nóng của trà. Uống đồ uống quá nóng, đặc biệt trên 65°C, có liên quan đến nguy cơ tổn thương thực quản và tăng nguy cơ ung thư. Theo Cancer Research UK, việc thường xuyên uống trà quá nóng có thể gây kích ứng niêm mạc cổ họng và thực quản theo thời gian.

Do đó, để trà nguội bớt trước khi uống không chỉ an toàn hơn mà còn giúp bảo toàn các lợi ích sức khỏe lâu dài.

Uống trà có những lợi ích gì?

Trà giàu polyphenol, đặc biệt là flavonoid và catechin, những hợp chất giúp giảm viêm, chống oxy hóa và bảo vệ mạch máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy người uống trà thường xuyên có nguy cơ thấp hơn mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và một số loại ung thư.

Trà có thể tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, nhưng cách bạn uống trà mới là điều quan trọng.

Trà xanh được đánh giá cao trong việc cải thiện trao đổi chất và chức năng não bộ, trong khi trà đen giúp kiểm soát cholesterol và bảo vệ tim mạch. Về lâu dài, những lợi ích này có thể góp phần kéo dài tuổi thọ.

Pha trà đúng cách để tăng hiệu quả

Không nên pha trà bằng nước quá sôi hoặc ủ quá lâu vì điều này có thể làm mất các chất chống oxy hóa và khiến trà có vị đắng. Và đây cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người thường thêm đường vào trà. Vì vậy, điều quan trọng là phải pha trà ở nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ thấp đối với trà xanh và nhiệt độ cao đối với trà đen, trong thời gian thích hợp để bảo toàn các hợp chất có lợi.

Ngoài ra, sử dụng trà lá rời thay vì trà túi lọc đã qua chế biến cũng giúp tăng hàm lượng chất chống oxy hóa, mang lại lợi ích sức khỏe tốt hơn.