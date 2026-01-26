Trà đen hay trà xanh tốt cho sức khỏe hơn? 26/01/2026 07:44

(PLO)- Việc lựa chọn giữa trà đen và trà xanh không chỉ đơn thuần là vấn đề sở thích mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể.

Cả hai loại trà xanh và đen đều đến từ cây Camellia sinensis. Tuy nhiên, quá trình chế biến làm thay đổi hàm lượng và loại chất chống oxy hóa mà chúng cung cấp.

Trà xanh cung cấp nhiều chất chống oxy hóa hơn. Ảnh: AI.

Trà xanh cung cấp nhiều chất chống oxy hóa hơn

Nhìn chung, trà xanh cung cấp nhiều chất chống oxy hóa hơn trà đen. Trung bình 100 ml trà xanh cung cấp 62 mg flavanol. Trong khi đó, trà đen cung cấp khoảng 40 mg flavanol trong cùng dung tích.

Sự khác biệt về loại chất chống oxy hóa

Cả hai loại trà đều chứa các hợp chất thực vật flavanol giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, chúng khác nhau về loại flavanol cung cấp.

Trà xanh rất giàu polyphenol catechin, bao gồm epigallocatechin-3-gallate (EGCG). EGCG giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hợp chất này cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Trà đen mang lại những lợi ích riêng biệt. Nó chứa các polyphenol theaflavin được hình thành trong quá trình oxy hóa. Các hợp chất này giúp điều chỉnh mức cholesterol và có lợi cho hệ tim mạch. Độc giả không nhất thiết phải chọn một loại vì cả hai đều có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Quá trình chế biến làm thay đổi chất chống oxy hóa

Sự khác biệt xuất hiện sau khi thu hoạch. Yếu tố quyết định hương vị và dưỡng chất chính là thời gian tiếp xúc với không khí.

Lá trà tươi khi tiếp xúc với oxy sẽ sẫm màu và đậm đà hơn. Để làm trà xanh, nhà sản xuất rang hoặc hấp lá ngay sau khi thu hoạch. Quá trình làm nóng nhanh ngăn chặn sự oxy hóa, giúp giữ lại màu xanh và các catechin quý giá.

Lá trà đen trải qua quy trình chế biến mạnh mẽ hơn. Nhà sản xuất cán hoặc nghiền lá để giải phóng enzyme kết hợp với oxy. Phản ứng này khiến các catechin liên kết với nhau tạo thành theaflavin. Quá trình này tạo nên màu hổ phách và hương vị mạnh mẽ.

Hàm lượng caffeine trong trà đen và trà xanh

Caffeine cũng có tác dụng chống oxy hóa. Trà đen là lựa chọn tốt nếu bạn cần sự tỉnh táo vào buổi sáng. Một phần 355 ml trà đen thường chứa 71 mg caffeine.

Trà xanh mang lại sự tỉnh táo nhẹ nhàng hơn với khoảng 37 mg caffeine cho mỗi 350 ml. Trà xanh còn chứa L-theanine giúp tập trung ổn định và không gây suy giảm năng lượng đột ngột. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây bồn chồn, lo lắng hoặc khó ngủ.

Mẹo pha trà để giữ lại chất chống oxy hóa

Trà xanh có vị nhẹ nhàng. Bạn nên dùng nước ở nhiệt độ khoảng 85 độ C để pha trà. Nước sôi quá nóng sẽ làm cháy lá trà và tạo vị đắng, đồng thời phá hủy các chất chống oxy hóa dễ tổn thương.

Trà đen chịu được nhiệt độ cao hơn. Bạn có thể dùng nước sôi 100 độ C để giải phóng tối đa chất chống oxy hóa mà không làm hỏng hương vị. Lưu ý không nên ủ trà quá lâu vì các hợp chất có lợi có thể bị phân hủy.