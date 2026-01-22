Tác dụng của trà xanh đối với huyết áp và sức khỏe tim mạch 22/01/2026 07:44

Trà xanh cung cấp các hợp chất chống oxy hóa giúp thư giãn mạch máu hiệu quả và hỗ trợ ổn định chỉ số huyết áp.

Thành phần trong trà xanh ảnh hưởng đến huyết áp. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Huyết áp bình thường là dưới 120/80 mmHg. Nếu bị cao huyết áp, việc hạ chỉ số này xuống 5 mmHg có thể giảm 34% nguy cơ đột quỵ và 21% nguy cơ bệnh tim. Các bằng chứng cho thấy trà xanh giúp hạ cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Theo nghiên cứu, trà xanh giúp người khỏe mạnh giảm huyết áp tâm thu khoảng 2,99 mmHg và tâm trương khoảng 0,95 mmHg. Đối với người bị cao huyết áp, tác dụng này rõ rệt hơn. Mức giảm tâm thu đạt khoảng 4,81 mmHg và tâm trương là 0,98 mmHg. Tuy nhiên, một số nghiên cứu về vấn đề này hiện vẫn chưa đồng nhất.

Thành phần trong trà xanh ảnh hưởng đến huyết áp

Các nhà khoa học cho rằng trà xanh hạ huyết áp nhờ hàm lượng catechin. Đây là hợp chất chống oxy hóa, điển hình là epigallocatechin gallate (EGCG). Catechin tác động đến hệ tim mạch bằng cách giảm viêm ở tĩnh mạch và động mạch.

Đồng thời, hoạt chất này ức chế hình thành huyết khối và cải thiện chức năng lớp lót mạch máu. Nó cũng kích thích sản sinh oxit nitric giúp giãn mạch máu tốt hơn.

Hiệu quả sau bao lâu?

Dù không có khung thời gian cụ thể, các bằng chứng cho thấy bạn uống trà xanh càng lâu thì kết quả càng tốt. Một nghiên cứu cho thấy huyết áp giảm rõ rệt sau ba tháng sử dụng.

Các nghiên cứu khác từ 3 đến 16 tuần cũng ghi nhận mức giảm huyết áp khác nhau. Ngay cả trong ngắn hạn khoảng bốn tuần, trà xanh đã có thể giúp giảm huyết áp tâm thu.

Liều lượng sử dụng hợp lý

Các nhà khoa học chưa xác định liều lượng tối ưu nhưng nhiều nghiên cứu quan sát thấy hiệu quả ở mức từ nửa cốc đến hơn năm cốc mỗi ngày. Những người uống hai tách trà xanh trở lên liên tục trong 10 năm có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ tử vong do tim mạch.

Trà xanh không caffeine có tác dụng tương tự không?

Về lý thuyết, trà xanh không caffeine có tác dụng tương tự vì lợi ích chủ yếu đến từ catechin. Caffeine vốn là chất có liên quan đến việc làm tăng huyết áp. Tuy nhiên, hàm lượng catechin trong trà xanh rất cao, đủ sức áp đảo tác động của caffeine. Một số thử nghiệm cho thấy không có sự khác biệt lớn về hiệu quả hạ huyết áp giữa loại có và không có caffeine.

Các loại trà khác dành cho người huyết áp cao

Ngoài trà xanh thông thường, bạn có thể sử dụng các loại sau:

Matcha: Chứa nồng độ catechin cao nhất nên có thể giúp hạ huyết áp hiệu quả hơn.

Trà đen: Được làm từ cây Camellia sinensis nhưng có lên men. Trà đen giúp giảm huyết áp nhưng ở mức độ thấp hơn trà xanh.

Trà dâm bụt: Loại trà thảo mộc này đã được chứng minh có tác dụng giảm huyết áp rõ rệt.

Tác dụng phụ và lưu ý khi sử dụng

Một số người có thể gặp tác dụng phụ nhẹ do caffeine như lo lắng, khó ngủ, đau đầu hoặc tim đập nhanh. Uống quá nhiều trà xanh đôi khi gây buồn nôn hoặc đau bụng.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế sử dụng. Đặc biệt, chiết xuất trà xanh dạng viên uống tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn trà nguyên chất. Loại chiết xuất này có thể tương tác với thuốc điều trị huyết áp hoặc gây tổn thương gan trong trường hợp hiếm gặp. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thực phẩm chức năng từ trà xanh.