Uống trà xanh sai cách, lợi bất cập hại 13/10/2025 14:15

(PLO)- Trà xanh mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên việc uống quá nhiều mỗi ngày có thể gây hại cho sức khỏe.

Bạn cần cân nhắc lượng trà xanh uống hàng ngày đặc biệt nếu đang dùng thuốc hoặc tiêu thụ các nguồn caffeine khác. Dưới đây là những bất lợi đối với sức khỏe khi bạn uống quá nhiều trà xanh.

Trà xanh chứa nhiều lợi ích nhưng uống quá nhiều trà xanh mỗi ngày có thể gây hại nhiều hơn lợi cho sức khỏe. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Cảm giác bồn chồn hoặc lo lắng có thể xuất hiện

Hàm lượng Caffeine trong trà xanh giúp tăng cường sự tỉnh táo nhưng cũng có thể gây ra cảm giác bồn chồn hoặc lo lắng điều này có thể do:

Hàm lượng caffeine: Quá nhiều caffeine có thể gây ra tình trạng bồn chồn hoặc lo lắng. Tránh uống trà ít nhất sáu giờ trước khi ngủ để giảm nguy cơ mất ngủ.

Nhạy cảm với caffeine: Một số người có thể bị kích thích quá mức ngay cả khi chỉ dùng một lượng nhỏ tùy thuộc vào cách cơ thể xử lý caffeine.

Tương tác thuốc: Caffeine có thể làm tăng tác dụng kích thích hoặc làm giảm hiệu quả của thuốc chống lo âu và thuốc hỗ trợ giấc ngủ.

Tuy nhiên trà xanh cũng chứa axit amin L-theanine có tác dụng thúc đẩy sự bình tĩnh và có thể giúp chống lại tác dụng kích thích của caffeine.

Nhịp tim và huyết áp có thể tăng

Trà xanh hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhưng khi uống quá nhiều trà xanh có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời do hàm lượng caffeine. Tác dụng này dễ xảy ra nếu bạn nhạy cảm với caffeine hoặc uống nhiều hơn 4-5 tách mỗi ngày.

Kết hợp trà xanh với các loại thuốc hoặc thực phẩm bổ sung sau có thể làm tăng nguy cơ tim mạch tiềm ẩn:

Thuốc kích thích (ví dụ thuốc điều trị ADHD).

Thuốc huyết áp như thuốc ức chế men chuyển thuốc chẹn beta.

Thuốc cảm lạnh không kê đơn.

Các chất bổ sung như nhân sâm hoặc guarana.

Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa trà xanh vào thói quen hàng ngày đặc biệt nếu đang dùng thuốc hoặc có tiền sử bệnh tim.

Hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ thuốc có thể thay đổi

Uống quá nhiều trà xanh có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và khả năng hấp thụ thuốc cũng như chất dinh dưỡng của cơ thể.

Các chất tanin và catechin trong trà xanh có thể gây buồn nôn, đặc biệt khi uống lúc đói. Một số người cũng gặp tình trạng trào ngược hoặc tiêu chảy. Uống một lượng lớn trà xanh pha sẵn (vài lít mỗi ngày) có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

Về hấp thụ chất dinh dưỡng, trà xanh có thể cản trở việc hấp thụ sắt. Do đó, nên uống trà cách bữa ăn từ 1-2 giờ. Ngoài ra, một số trường hợp hiếm gặp cho thấy uống quá nhiều trà xanh có thể gây hạ kali máu.

Trà xanh cũng có thể làm giảm khả năng hấp thụ và hiệu quả của một số loại thuốc. Các loại thuốc bị ảnh hưởng bao gồm thuốc chẹn beta, statin và thuốc tác động đến hệ miễn dịch.