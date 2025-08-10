Tác dụng phụ thường gặp khi uống quá nhiều trà xanh 10/08/2025 07:36

(PLO)- Trà xanh là thức uống tốt cho nhiều người nhờ chứa các chất chống oxy hóa như catechin, hỗ trợ trao đổi chất và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nó không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả mọi người.

Theo The Times of India, trà xanh được biết đến như một “siêu thực phẩm” nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, hợp chất giúp tăng cường trao đổi chất và mang lại nguồn năng lượng tự nhiên từ caffeine. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thức uống này, đặc biệt khi tiêu thụ quá mức.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ giảm cân, cải thiện chức năng gan và tim mạch, trà xanh vẫn có thể gây ra những phản ứng bất lợi nếu sử dụng không đúng cách. Một số thành phần như caffeine, tannin và catechin, dù tốt cho cơ thể vẫn có thể gây kích ứng hoặc làm rối loạn sinh lý ở những người nhạy cảm hoặc mắc bệnh nền.

Vì sao trà xanh không phù hợp với tất cả mọi người?

Trà xanh chứa caffeine, tannin và catechin, các hợp chất tự nhiên có thể mang lại cả lợi ích lẫn tác động tiêu cực cho cơ thể. Caffeine giúp tỉnh táo nhưng có thể gây bồn chồn, lo lắng và mất ngủ ở người nhạy cảm. Tannin có thể kích ứng niêm mạc dạ dày và cản trở việc hấp thụ các dưỡng chất như sắt. Catechin dù có tác dụng chống oxy hóa nhưng cũng có thể làm giảm hấp thu sắt và ảnh hưởng đến gan nếu dùng quá liều.

Ngoài ra, uống trà xanh khi bụng đói có thể làm trầm trọng thêm các tác dụng phụ này. Đối với đa số người, uống 2–3 ly mỗi ngày là an toàn, nhưng vượt quá mức đó có thể gây ra phản ứng không mong muốn.

Uống quá nhiều trà xanh có thể gây đau đầu, mất ngủ, khó chịu tiêu hóa và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dưỡng chất trong cơ thể. Ảnh: Shutterstock

Những người bị thiếu máu, có vấn đề về gan hoặc nhạy cảm với caffeine nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng trà xanh, đặc biệt nếu đang sử dụng chiết xuất cô đặc hoặc thực phẩm chức năng từ trà xanh.

Những tác dụng phụ thường gặp khi uống quá nhiều trà xanh

Đau đầu hoặc đau nửa đầu: Quá nhiều caffeine có thể kích thích não quá mức và gây đau đầu, đặc biệt ở người nhạy cảm.

Bồn chồn và lo âu: Lượng caffeine cao có thể gây cảm giác lo lắng, run rẩy và mất tập trung.

Mất ngủ: Uống trà xanh vào cuối ngày có thể làm rối loạn giấc ngủ do caffeine kích thích não.

Buồn nôn hoặc khó chịu dạ dày: Tannin trong trà xanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, nhất là khi uống lúc đói.

Nôn ói hoặc tiêu chảy: Uống quá nhiều có thể kích thích hệ tiêu hóa quá mức, gây khó chịu, tiêu chảy hoặc nôn.

Tim đập nhanh hoặc loạn nhịp: Caffeine có thể làm tăng nhịp tim hoặc gây hồi hộp, nhất là ở người có vấn đề tim mạch.

Ợ nóng hoặc trào ngược axit: Trà xanh có thể làm tăng axit dạ dày, gây khó chịu ở người có bệnh trào ngược.

Chóng mặt hoặc choáng váng: Caffeine có thể làm thay đổi huyết áp hoặc gây mất nước, dẫn đến cảm giác choáng nhẹ.