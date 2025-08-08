Những lựa chọn thay thế lành mạnh cho trà sữa, cà phê trong mùa hè 08/08/2025 08:46

(PLO)- Vào những ngày nắng nóng, thay vì chọn trà sữa hay cà phê, bạn có thể lựa chọn các loại thức uống mát lành, ít đường và tốt cho sức khỏe để giải nhiệt và bù nước hiệu quả.

Theo Times Now, sau những ngày nắng nóng oi bức, thay vì chọn trà sữa hay cà phê dễ gây mất nước và nạp thêm đường, hãy thử những thức uống tươi mát, bổ dưỡng dưới đây. Chúng không chỉ giúp bạn giải nhiệt hiệu quả, mà còn hỗ trợ bù nước, tăng cường sức khỏe mà không lo dư thừa caffeine hay calo.

Nước dừa

Ít calo và giàu chất điện giải, nước dừa là thức uống thể thao tự nhiên, hoàn hảo cho những ngày nóng bức.

Trà thảo mộc

Các loại trà như bạc hà, hoa cúc, dâm bụt không chứa caffeine, giàu chất chống oxy hóa, giúp thư giãn thần kinh, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và cải thiện giấc ngủ.

Nước chanh

Dồi dào vitamin C, nước chanh không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giải khát nhanh chóng, đặc biệt phù hợp vào buổi sáng.

Không chỉ giúp giải khát, nước chanh còn tăng cường đề kháng, rất phù hợp cho những ngày hè oi ả. Ảnh: Pexels

Nước ép nha đam

Nha đam nổi tiếng với công dụng làm dịu hệ tiêu hóa và làm đẹp da. Khi uống lạnh kèm chút mật ong, đây là món giải khát ngon miệng, mát lành.

Nước giải khát dưa chuột - bạc hà

Kết hợp dưa chuột, lá bạc hà và vài lát chanh tạo nên thức uống giàu nước, có tác dụng chống viêm, làm dịu cơ thể, rất phù hợp cho ngày hè oi ả.