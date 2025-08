Ăn bơ trước khi ngủ: Lợi ích bất ngờ cho người bị tiền tiểu đường 05/08/2025 20:35

Theo The Times of India, nhiều người tin rằng ăn đêm có thể dẫn đến tăng cân và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Viện Công nghệ Illinois (Illinois Institute of Technology) đã đưa ra một góc nhìn mới: thói quen ăn nhẹ buổi tối có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là với những người bị tiền tiểu đường.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng ăn một quả bơ vào buổi tối có thể cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo của cơ thể vào sáng hôm sau. Việc này không chỉ giúp giảm mức triglyceride mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bơ và sức khỏe chuyển hóa: Hiệu ứng bữa ăn thứ hai

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition đã khảo sát ảnh hưởng của việc ăn bơ vào buổi tối đến các chỉ số sức khỏe vào sáng hôm sau ở người bị tiền tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên với 25 người trưởng thành. Họ cho những người tham gia ăn ba loại đồ ăn nhẹ có cùng lượng calo vào các buổi tối khác nhau, bao gồm:

- Một quả bơ nguyên quả (giàu chất xơ và chất béo không bão hòa).

- Một món ăn nhẹ ít chất béo, ít chất xơ.

- Một món ăn nhẹ chế biến sẵn, có lượng chất béo và chất xơ tương tự bơ.

Kết quả cho thấy, việc ăn bơ nguyên quả vào buổi tối giúp giảm đáng kể mức triglyceride sau bữa sáng, so với việc ăn các loại đồ ăn nhẹ khác. Điều này được gọi là “hiệu ứng bữa ăn thứ hai”, một hiện tượng cho thấy thành phần của bữa ăn trước có thể ảnh hưởng tích cực đến cách cơ thể xử lý bữa ăn tiếp theo.

Triglyceride, tiền tiểu đường và bệnh tim mạch

Triglyceride là loại chất béo phổ biến nhất trong cơ thể. Ở những người bị tiền tiểu đường, mức triglyceride thường cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mức triglyceride cao cũng là dấu hiệu của tình trạng kháng insulin, đặc trưng của bệnh tiểu đường loại 2. Khi insulin hoạt động kém hiệu quả, lượng đường trong máu sẽ tăng cao.

Ăn bơ trước khi đi ngủ có lợi cho người bị tiền tiểu đường. Ảnh: Shutterstock

Tiến sĩ Britt Burton-Freeman, trưởng khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Viện Công nghệ Illinois, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy bơ không chỉ là một món ăn nhẹ ngon miệng và giàu dinh dưỡng mà còn có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ khả năng cải thiện chuyển hóa chất béo. Với cấu trúc thực phẩm nguyên vẹn và hàm lượng chất béo tốt cùng chất xơ cao, bơ có thể tạo ra tác động tích cực vào thời điểm cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi. Điều này càng đáng chú ý khi hơn 80% người trưởng thành có thói quen ăn nhẹ vào buổi tối, và việc chọn bơ làm món ăn nhẹ có thể mang lại lợi ích tích cực.”

Nghiên cứu này đã mở ra một hướng đi mới cho việc quản lý sức khỏe, đặc biệt là với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim và tiểu đường, bằng cách biến thói quen ăn vặt buổi tối trở thành một phần của lối sống lành mạnh.