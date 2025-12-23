Ăn phô mai, chuyện gì xảy ra? 23/12/2025 14:02

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Neurology cho thấy những người ăn từ 50 gram phô mai béo trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ thấp hơn 13% so với những người ăn dưới 15 gram.

Đây là nghiên cứu quan sát gần 28.000 người tại Thụy Điển trong suốt 25 năm, khi dùng các loại phô mai béo và kem có thể mang lại hiệu quả bảo vệ nhẹ cho não bộ trước chứng sa sút trí tuệ.

Những người tiêu thụ từ 20 gram kem béo trở lên mỗi ngày cũng có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 16% so với những người không ăn. Lượng này tương đương với khoảng 1,4 muỗng canh kem tươi.

Một điều lưu ý khác trong nghiên cứu này là bò sữa ở Thụy Điển thường được nuôi bằng cỏ. Bò ăn cỏ có xu hướng sản xuất sữa, kem và phô mai chứa nhiều axit béo omega-3, vốn rất tốt cho não.

Bà Emily Sonestedt, tác giả chính của nghiên cứu và là phó giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Lund (Thụy Điển), cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng những người ăn nhiều phô mai béo hơn có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn một chút trong giai đoạn sau của cuộc đời”.

Bà nói thêm: “Điều này không chứng minh rằng phô mai ngăn ngừa được bệnh, nhưng nó thách thức quan điểm cho rằng tất cả các sản phẩm sữa béo đều có hại cho não”.