Cách nào để bánh mì đường phố không còn khiến du khách lo ngại ngộ độc?

(PLO)- Sau các vụ ngộ độc thực phẩm, theo chuyên gia, bánh mì nói riêng và ẩm thực đường phố nói chung cần sự phối hợp cấp bách giữa chính quyền và người bán trong việc chuẩn hóa vệ sinh.

Trong những năm gần đây, bánh mì đã vượt khỏi biên giới để trở thành biểu tượng toàn cầu của sự sáng tạo Việt. TP.HCM cũng tổ chức Lễ hội Bánh mì vào đầu năm nay, thu hút hàng nghìn du khách, tín đồ ẩm thực và truyền thông quốc tế. Điều này cho thấy một món ăn đường phố giản dị đã trở thành sản phẩm văn hóa kết nối linh hồn ẩm thực Việt Nam với thế giới.

Tuy nhiên thời gian vừa qua, nhiều vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã khiến người dân lẫn khách du lịch chần chừ với món ẩm thực đường phố.

Nhiều lo ngại

Mới đây nhất, ngày 22-12, sau khi ăn bánh mì thập cẩm, hàng trăm người bị đau bụng dữ dội và tiêu chảy phải đến Bệnh viện Bà Rịa nhập viện điều trị.

Tiến sĩ (TS) Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản lý du lịch và khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam lo ngại khi một món ăn “biểu tượng” gắn với rủi ro, niềm tin vào cả nền ẩm thực bị ảnh hưởng. Du khách có thể tránh các quầy hàng rong hay tour ẩm thực, thay vào đó chọn khách sạn hoặc chuỗi nhà hàng.

Điều này có thể làm giảm thu nhập của các hộ kinh doanh nhỏ và làm suy yếu hệ sinh thái du lịch ẩm thực vốn mang lại bản sắc độc đáo cho các đô thị Việt Nam. Cạnh đó những vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã đặt món bánh mì Việt Nam dưới áp lực. Đồng thời thúc đẩy các cuộc thảo luận mới về an toàn thực phẩm, niềm tin du lịch và tương lai của văn hóa ẩm thực đường phố.

Các quán ăn đường phố thường là “nhà làm”, do phụ nữ vận hành và truyền qua nhiều thế hệ. Nếu du khách bắt đầu gắn “đồ ăn đường phố” với “đồ ăn không an toàn”, hệ quả không chỉ là kinh tế mà còn ảnh hưởng đến bản sắc.

"Các thành phố như TP.HCM, Hà Nội và Hội An đã xây dựng danh tiếng toàn cầu nhờ những phố ẩm thực và chợ đêm sôi động.

Việc khôi phục niềm tin của du khách sẽ cần sự phối hợp giữa ngành du lịch, chính quyền địa phương và những người kinh doanh ẩm thực. Điều này nhằm đảm bảo các món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam tiếp tục là biểu tượng của niềm tự hào, không phải là sự thận trọng vì sợ rủi ro"- TS Daisy Kanagasapapathy nói.

Từ khủng hoảng đến đổi mới

Bánh mì là món ăn biểu tượng đường phố Việt. Ảnh: THU TRINH

TS Daisy Kanagasapapathy cho rằng, lĩnh vực công nghệ thực phẩm đang phát triển của Việt Nam có thể đóng vai trò chuyển đổi quan trọng trong quá trình phục hồi này. Trong những năm qua, đất nước đã nhanh chóng ứng dụng giao hàng số, thanh toán di động và logistics thông minh.

Những đổi mới này có thể được tận dụng để tăng tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm, giúp sự an toàn trở thành một giá trị rõ ràng và đo lường được.

Nhiều hàng quán đường phố không có điều kiện tiếp cận các công cụ hay nền tảng số tiên tiến. Với họ, những biện pháp đơn giản và chi phí thấp có thể tạo ra tác động ngay lập tức.

Để giải quyết vấn đề, TS Daisy Kanagasapapathy đề xuất một số cách như sau.

Đầu tiên, các nhà bán hàng phải cam kết vệ sinh rõ ràng thông qua việc trưng bày tem “Thực phẩm sạch” hoặc “Quầy hàng an toàn” được xác nhận bởi cơ quan y tế địa phương. Ngay cả các biển báo đơn giản về việc đeo găng tay hay rửa tay sạch cũng giúp du khách yên tâm.

Thứ hai, các đơn vị kinh doanh vỉa hè cần bảo quản tốt hơn như che kín nguyên liệu, dùng dụng cụ riêng biệt cho đồ sống và đồ chín, dùng thùng đá hoặc hộp giữ nhiệt cho thịt và trứng.

Thứ ba, người bán hàng cần đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh cá nhân như đeo tạp dề, găng tay, lưới chụp tóc, rửa tay thường xuyên; dùng khăn giấy dùng một lần thay cho khăn vải dùng chung.

Thứ tư, hàng quán cần lưu trữ nguyên liệu an toàn như cân đối lượng hàng hóa, sao cho sử dụng vừa phải, tránh để qua đêm các thành phần nhạy cảm như pate hoặc nước xốt.

Thứ năm, cần xây dựng câu chuyện trên nền tảng số để tạo dựng niềm tin: như các quầy hàng có thể chia sẻ video ngắn trên Facebook hoặc TikTok cho thấy quy trình chế biến sạch sẽ. Từ đó thể hiện sự chân thật và cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm tới thực khách.

Thứ sáu, về phía chính quyền, TS Daisy Kanagasapapathy đề xuất cần đào tạo cộng đồng quy mô nhỏ như các lớp hướng dẫn nhanh do các trường du lịch hoặc nhà hàng, khách sạn tổ chức, sử dụng hình ảnh trực quan dễ hiểu.

"Những bước nhỏ nêu trên, khi được duy trì nhất quán, tạo nên tín hiệu mạnh mẽ về sự chuyên nghiệp và tận tâm.

Bản sắc ẩm thực Việt Nam, từ phở đến bánh mì đều là một trong những tài sản du lịch quý giá nhất. Việc bảo vệ đòi hỏi sự cân bằng như giữ gìn tính chân thật trong khi chấp nhận các chuẩn an toàn.

Bằng cách kết hợp các biện pháp vệ sinh chi phí thấp với đổi mới công nghệ thực phẩm, Việt Nam có thể đảm bảo văn hóa ẩm thực đường phố của mình vừa nổi tiếng, vừa được tin tưởng trên toàn cầu"- TS Daisy Kanagasapapathy nói.