Vì sao bạn nên giữ lại vỏ chanh trong bữa ăn hàng ngày? 23/12/2025 19:51

(PLO)- Việc bổ sung vỏ chanh vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng khác.

Không chỉ lõi quả chanh mà vỏ chanh cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống ôxy hóa.

Vỏ chanh chứa các chất chống oxy hóa mạnh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Mặc dù vỏ chanh thường bị vứt bỏ, nhưng các nghiên cứu cho thấy bạn có thể ăn vỏ chanh an toàn và nhận thêm nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe khi bạn ăn vỏ chanh

Chứa các chất chống oxy hóa mạnh

Vỏ chanh rất giàu các chất chống ôxy hóa quan trọng như vitamin C, D-limonene và flavonoid hesperidin. Những chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Các nghiên cứu cho thấy vỏ cam quýt chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn nước ép hoặc phần thịt. Đặc biệt, hoạt tính chống ôxy hóa của vỏ chanh mạnh hơn so với vỏ quýt hoặc bưởi.

Cung cấp chất xơ và chất dinh dưỡng

Vỏ chanh có lượng calo thấp nhưng lại chứa 1 gam (g) pectin, một loại chất xơ quý giá. Việc tiêu thụ vỏ chanh giàu chất xơ mang lại lợi ích cao hơn so với việc chỉ ăn phần thịt hoặc nước cốt.

Ngoài ra, lớp vỏ chanh còn cung cấp 8 mg canxi, một lượng nhỏ kali, magiê và đáp ứng 9% giá trị dinh dưỡng hàng ngày về vitamin C.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Một số nghiên cứu cho thấy vỏ chanh có thể hỗ trợ sức khỏe răng miệng bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Điều này giúp ngăn ngừa sâu răng và nhiễm trùng nướu. Chiết xuất vỏ chanh được chứng minh có khả năng chống lại vi khuẩn Streptococcus mutans gây sâu răng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các dưỡng chất trong vỏ chanh có thể giúp giảm huyết áp cao, cholesterol xấu và béo phì. Nghiên cứu trên thanh thiếu niên thừa cân cho thấy việc dùng thực phẩm chức năng từ vỏ chanh giúp giảm mức cholesterol LDL đáng kể.

Các chất chống ôxy hóa và chất xơ trong lớp vỏ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch.

Đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn

Nghiên cứu ban đầu cho thấy vỏ chanh có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm có hại. Hàm lượng kháng sinh tự nhiên trong lớp vỏ giúp giảm vi sinh vật trên da và cơ thể, đặc biệt là những loại kháng thuốc.

Tuy nhiên, cần thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng trên người để củng cố phát hiện này.

Tiềm năng chống lại ung thư

Các chất chống oxy hóa như D-limonene, vitamin C và hesperidin trong vỏ chanh có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu liên kết việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt và vỏ của chúng với việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Mẹo bổ sung vỏ chanh vào chế độ ăn uống

Để bắt đầu sử dụng vỏ chanh hiệu quả, bạn có thể tham khảo các cách sau:

Rửa sạch vỏ chanh trước khi ăn để loại bỏ hóa chất và vi khuẩn.

Bào vỏ chanh làm topping cho đồ uống hoặc món tráng miệng.

Thêm vỏ chanh vào các món ăn, nước sốt ướp và nước chấm.

Dùng vỏ chanh trang trí và tăng hương vị cho các món hải sản nướng.

Cho vỏ chanh bào vào nước dùng khi nấu cơm, súp để tăng mùi thơm.

Bảo quản vỏ chanh trong hộp kín ở tủ lạnh để sử dụng dần.