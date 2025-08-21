Tác dụng phụ của việc uống quá nhiều nước chanh 21/08/2025 17:40

(PLO)- Nước chanh rất tốt cho sức khỏe, nhưng uống quá nhiều nước chanh hoặc uống sai cách có thể gây tác dụng phụ.

Podcast:

Podcast: Tác dụng phụ của việc uống quá nhiều nước chanh

Nước chanh từ lâu đã được biết đến là một thức uống đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, nước chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện làn da và hỗ trợ tiêu hóa nhờ khả năng kích thích sản xuất mật. Đây cũng là cách tuyệt vời để tăng lượng nước tiêu thụ hàng ngày của bạn.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ thực phẩm nào, việc lạm dụng nước chanh hoặc uống không đúng cách có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Theo NDTV, dưới đây là những tác dụng phụ phổ biến và các biện pháp phòng ngừa để bạn thưởng thức nước chanh một cách an toàn.

Các tác dụng phụ của việc uống quá nhiều nước chanh

Trào ngược axit

Một số người có thể bị ợ nóng hoặc các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) trở nặng hơn do tính axit của chanh. Nếu bạn thấy đầy hơi hoặc nóng rát, hãy tránh uống nước chanh khi bụng đói.

Mòn men răng

Với độ pH khoảng 2, nước chanh có tính axit mạnh, có thể làm xói mòn men răng theo thời gian. Đây là lớp bảo vệ tự nhiên của răng. Khi men răng bị mòn, răng sẽ trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị sâu hơn.

Nước chanh có độ pH là 2, có tính axit rất cao

Lợi tiểu

Nước chanh có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ, khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn. Mặc dù không gây hại, nhưng nếu không uống đủ nước bù lại, cơ thể có thể bị mất nước.

Mẹo và biện pháp phòng ngừa an toàn

Để tận hưởng trọn vẹn lợi ích của nước chanh mà không lo tác dụng phụ, bạn chỉ cần áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây:

- Pha loãng: Luôn pha một ít nước cốt chanh với một ly nước đầy. Điều này giúp giảm độ axit mà vẫn giữ được hương vị và các chất dinh dưỡng.

- Dùng ống hút: Sử dụng ống hút khi uống nước chanh để hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp của axit với men răng.

- Tráng miệng bằng nước lọc: Sau khi uống nước chanh, hãy súc miệng ngay bằng nước lọc để trung hòa axit và bảo vệ răng.

- Nước ấm vừa phải: Nếu thích uống nước chanh nóng, bạn nên dùng nước ấm thay vì nước quá nóng. Vitamin C sẽ bị phân hủy ở nhiệt độ trên 70 độ C.

- Uống có kiểm soát: Không nên uống nước chanh cả ngày. Thay vào đó, hãy uống một hoặc hai lần mỗi ngày, mỗi lần một ly. Hạn chế uống từng ngụm nhỏ liên tục, vì điều này làm tăng thời gian tiếp xúc của axit với răng.

- Dùng chanh tươi: Nên dùng chanh tươi thay vì nước cốt chanh đóng chai. Nước cốt chanh đóng chai thường chứa chất bảo quản và ít dinh dưỡng hơn.

Bằng cách áp dụng những biện pháp đơn giản trên, bạn có thể biến nước chanh thành một thói quen lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe một cách hiệu quả và an toàn.