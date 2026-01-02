Huỳnh Cao Cường: Trục lợi trên nỗi đau của nạn nhân 02/01/2026 18:37

(PLO)-Từng xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một người “giải cứu” nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc trong các ổ nhóm lừa đảo, Huỳnh Cao Cường đã từng bước dựng lên một vỏ bọc nhân đạo để che giấu hành vi trục lợi từ chính bi kịch của những gia đình có người thân mắc kẹt nơi xứ người.

Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Cao Cường cùng nhiều người khác để điều tra một loạt hành vi: cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra của công an TP.HCM, trong số 41 người bị khởi tố, Huỳnh Cao Cường là mắt xích quan trọng, lợi dụng sự hoảng loạn, lo lắng của những gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia để trục lợi.

Từng bị BĐBP Tây Ninh mời làm việc

Ngày 15-8-2025, Huỳnh Cao Cường, 31 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh mời về trụ sở làm việc sau khi có tin báo Cường cùng đồng bọn vừa tổ chức nhập cảnh trái phép cho một nạn nhân bị lừa làm “việc nhẹ lương cao” từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn ở khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Huỳnh Cao Cường bị BĐBP Tây Ninh mời làm việc hôm 15-8-2025 tại CKQT Mộc Bài. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, sáng cùng ngày, Huỳnh Cao Cường và một người tên Lân xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, gặp một số đối tượng sở tại để nhận một nạn nhân tên N. (ngụ TP.HCM), sau đó giao cho xe ôm đưa về Việt Nam bằng đường bất hợp pháp.

Sau khi nhập cảnh trở lại Việt Nam, Cường đến một quán cà phê gần cửa khẩu để liên lạc, chỉ đạo đồng bọn đưa chị N. về cây xăng số 4, cách cửa khẩu khoảng 500 m. Tại đây, Cường cùng Lân đón nạn nhân đưa vào Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để dàn dựng việc “trao trả” bằng đường hợp pháp nhằm ghi hình, rồi tiếp tục đưa nạn nhân quay lại cây xăng số 4.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ Đoàn Đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và lãnh đạo Đồn Biên phòng Mộc Bài đã tổ chức kiểm tra, đưa Cường cùng ba người liên quan về trụ sở làm việc. Sau hơn một ngày xác minh, do chưa đủ căn cứ khởi tố tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cường được cho về. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã yêu cầu Cường hoàn trả cho bà T. (người thân của nạn nhân N.) 100 triệu đồng ngay tại trụ sở Đồn Biên phòng.

Cường (thứ 3 từ trái qua) bị đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, trong thời gian dài, tại nhiều địa phương như Thừa Thiên – Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An… xuất hiện tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia làm việc trong các “khu tự trị”, bị ép lao động và hành hạ. Thông qua nhiều kênh khác nhau, không ít gia đình đã tìm đến Huỳnh Cao Cường để nhờ “chuộc người” mà không biết hầu hết các bài đăng nói trên đều do Cường dàn dựng lên.

Trong vai người hùng và những hành vi có dấu hiệu phạm tội

Theo phản ánh của các gia đình nạn nhân, các cuộc chuộc người Cường đều nhận số tiền rất lớn, có trường hợp lên đến 350 triệu đồng, thậm chí 540 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ thực hiện loạt phóng sự “Trở về từ thiên đường việc nhẹ”, phóng viên ghi nhận Huỳnh Cao Cường thường xuyên sử dụng mạng xã hội, trong đó có tài khoản TikTok cá nhân, để tiếp cận gia đình nạn nhân. Cường tự giới thiệu có “mối quan hệ”, “đường dây” phía Campuchia, cam kết đưa người về nước an toàn. Tuy nhiên, phía sau danh nghĩa “giải cứu” là dấu hiệu móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để tổ chức chuộc người, thu lợi bất chính.

Cường ép gia đình chị N. vào ngân hàng ở Trảng Bàng chuyển tiền trước khi "chuộc" người. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, Huỳnh Cao Cường còn thường xuyên sử dụng thủ đoạn gây sức ép tâm lý bằng cách gửi hình ảnh, video người Việt bị hành hạ, đánh đập tại Campuchia cho thân nhân. Trong cơn tuyệt vọng, nhiều gia đình buộc phải vay mượn, bán tài sản để nộp tiền “chuộc người”.

“Thậm chí, Huỳnh Cao Cường còn gửi cho gia đình nạn nhân những hình ảnh nguỵ tạo nhằm khủng bố tinh thần, một trong số đó là hình ảnh người dân Palestine chết và bị thương trong xung đột Gaza và nói đó là hình ảnh các nạn nhân trong các công xưởng “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia”.

Chỉ trong thời gian ngắn từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8-2025, Cường đã tham gia nhiều vụ đưa người từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 21-7-2025, Cường thực hiện chuộc một nạn nhân. Hai ngày sau, tiếp tục thêm hai trường hợp khác, với số tiền gia đình phải chi trả từ 350 đến 400 triệu đồng. Riêng một gia đình ở Long An đã đưa cho Cường 400 triệu đồng để chuộc người thân.

Đáng chú ý, ngày 15-8, trên chuyến xe từ Việt Nam hướng về Campuchia để “giải cứu” nạn nhân N., ngoài Cường còn có cô ruột của nạn nhân và một nhóm phóng viên đi cùng. Trước đó, Cường yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tổng cộng 360 triệu đồng tiền chuộc.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình mới xoay xở được 200 triệu đồng, còn thiếu 160 triệu đồng. Khi xe đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Cường yêu cầu gia đình phải vào ngân hàng chuyển đủ số tiền còn lại thì mới tiếp tục việc giải cứu. Trong thời gian người nhà nạn nhân làm thủ tục chuyển tiền, Cường đi theo giám sát và chờ đợi. Chỉ khi đủ tiền được chuyển theo yêu cầu, Cường mới quay lại xe và tiếp tục hành trình.

Huỳnh Cao Cường bị công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA.TPHCM

Tại Mộc Bài, phóng viên ghi nhận hình ảnh Cường qua cửa khẩu. Một thanh niên khác (đi cùng Cường trong nhiều vụ trước) lái ô tô Mazda màu đen biển số 51L-995.54 chở nạn nhân N. đang đứng đợi ở cây xăng số 4, sau đó chở N. về cổng Mộc Bài để bàn giao cho người nhà. Thời điểm trước khi bị BĐBP mời, Cường thừa nhận hành vi của mình và nói rằng sợ tội vượt biên.

Từ vai diễn “người hùng giải cứu” trên mạng xã hội, Huỳnh Cao Cường đã biến nỗi đau và sự hoảng loạn của các gia đình nạn nhân thành công cụ kiếm tiền.