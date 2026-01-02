Chân dung Nguyễn Thanh Hải trước khi bị bắt 02/01/2026 18:43

(PLO)- Trước khi bị bắt, Nguyễn Thanh Hải từng nhận Huân chương Chiến công.

Ngày 1-1, qua những thông tin ban đầu liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép do Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra đã phần nào cho thấy chân dung của nhân vật Nguyễn Thanh Hải.

Đây là người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội suốt một thời gian dài, từng được xem là "biểu tượng" nghĩa hiệp trước khi lộ diện là kẻ kinh doanh trên sự tuyệt vọng của người dân có con em bị lừa bán sang Campuchia.

"Hiệp sĩ" Thanh Hải: Từ Huân chương Chiến công đến "vết trượt"

Nguyễn Thanh Hải (49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ, thường gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) từng là cái tên lừng lẫy trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc khi nhiều lần được vinh danh, được nhận các bằng khen, giấy khen. Hải là con út trong gia đình có tám anh em, học đến lớp 11 thì nghỉ để phụ giúp cha mẹ trông coi cửa hàng vật liệu xây dựng.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CA

Mối duyên với nghiệp "hiệp sĩ" bắt đầu từ một lần Hải dũng cảm truy đuổi kẻ cướp túi xách của một cô gái nghèo, trả lại số tiền 245.000 đồng mà nạn nhân dành dụm gửi về quê. Từ đó, Hải cùng các thành viên tích cực lập nên Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một cũ). Với tinh thần dũng cảm, Hải và đồng đội đã vạch trần được nhiều vụ trộm cướp, lừa đảo, ma túy,...

Ghi nhận những đóng góp này, chiều 21-12-2010, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Nguyễn Thanh Hải.

Một đoạn clip được Nguyễn Thanh Hải chia sẻ trên trang mạng xã hội về việc giải cứu, đưa một cô gái từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, năm 2019, Hải xin rời khỏi CLB chính quy và bắt đầu hành nghề tự do. Hải thành lập đội nhóm riêng, tập trung xây dựng các kênh mạng xã hội như Youtube "Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương" (hơn 320 ngàn người đăng ký) và "Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Săn bắt cướp Bình Dương (gần 70 ngàn người đăng ký". Một số "hiệp sĩ đường phố" cũng cho rằng nhóm của Hải đã biến chất.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, từ năm 2023, Hải bắt đầu biến hoạt động thiện nguyện thành công cụ trục lợi.

Ngoài Hải, Công an TP.HCM cũng bắt nhiều người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, thay vì hỗ trợ miễn phí, Hải móc nối với các nhóm tội phạm tại biên giới để nâng khống giá chuộc người bị lừa sang Campuchia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Từ một người hùng được nhận Huân chương, Hải đã trượt dài khi tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và cưỡng đoạt tài sản của những gia đình lâm vào cảnh bế tắc.