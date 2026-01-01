Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỉ đồng 01/01/2026 19:29

(PLO)- Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hải khai nhận đã dàn dựng các clip giải cứu để đánh bóng tên tuổi, từ đó nâng khống tiền chuộc nhằm cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm người.

Ngày 1-1, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép xuyên quốc gia. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng liên quan để điều tra về năm tội danh khác nhau.

Đây là chiến công nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Dàn dựng clip “giải cứu miễn phí” để tìm kiếm "khách hàng"

Trong số các bị can bị bắt giữ, đáng chú ý có Nguyễn Thanh Hải (49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ, còn được gọi là hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương). Tại cơ quan điều tra, Hải và các đồng phạm đã thừa nhận chi tiết thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa "hiệp sĩ đường phố" để trục lợi bất chính trên sự tuyệt vọng của các gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia.

"Hiêp sĩ" Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hải khai nhận, thông qua các kênh mạng xã hội có lượt theo dõi và tương tác rất cao, bị can đã chủ động xây dựng hình ảnh một "hiệp sĩ cứu người" nghĩa hiệp. Trên các nền tảng này, Hải thường xuyên đăng tải các clip giải cứu nạn nhân, bắt cướp, bắt trộm... với những tình tiết kịch tính. "Các bài viết đều thể hiện việc giải cứu miễn phí, không nhận tiền" - Hải khai tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau những video đạo đức đó lại là một kế hoạch kinh doanh tội ác. Lời khai cho thấy, nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận yêu cầu giải cứu tại một địa điểm cố định.

Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ" nghĩa hiệp, giải cứu người miễn phí để tìm kiếm "khách hàng" trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Tại đây, Hải phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn nạn nhân hoặc thân nhân, sau đó dàn dựng nội dung và chỉnh sửa clip kỹ lưỡng trước khi đăng tải. Mục đích của việc này, theo nhóm của Hải thừa nhận, là nhằm quảng cáo, đẩy hình ảnh lên cao để tìm thêm "khách hàng" tìm tới nhờ giúp đỡ.

Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến cầu cứu, Hải không hề thực hiện miễn phí như quảng cáo. Hải ra điều kiện phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu gia đình không có tiền thì Hải thẳng thừng từ chối. Khi đã "chốt" được giá, Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi các khu giam giữ lừa đảo.

Hải thừa nhận đã nâng khống số tiền chuộc lên rất cao rồi chiếm đoạt tiền chênh lệch. Ảnh: CA

Thủ đoạn chính của Hải và đồng phạm là nâng khống số tiền chuộc lên mức rất cao so với thực tế, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian. Sau đó, Hải chiếm đoạt phần tiền chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận, số tiền thu được chỉ sử dụng một phần nhỏ để trả cho đầu mối phía Campuchia, phần còn lại Hải và các tay chân chia nhau hưởng lợi. Để đưa người về, nhóm này tổ chức đi bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh và không có giấy tờ hợp pháp.

Nhóm của Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng.

Manh mối từ những chuyến xe vượt biên trái phép

Trước khi lộ diện hành vi của nhóm Hải "hiệp sĩ", Công an TP.HCM đã lần theo dấu vết của một đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng tại Campuchia thường xuyên liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang làm việc cho các tổ chức lừa đảo với lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Công an TP.HCM khởi tố Hải và hàng chục người liên quan. Ảnh: CA

Khi có người "sập bẫy", thông tin cá nhân và điểm đón sẽ được chuyển cho đầu mối tại Việt Nam. Tại đây, Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu.

Thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội quy tụ nhiều tài xế ô tô. Các tài xế này có nhiệm vụ chở người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh cũ) hoặc các khách sạn trung chuyển.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm của Thành lập nhóm mới mỗi tháng và thu phí thành viên. Sau khi tập kết người tại điểm hẹn, chúng sử dụng xe ôm dẫn bộ qua đường mòn, lối mở biên giới để giao cho phía Campuchia đưa vào các khu công ty lừa đảo.

Thành (áo xanh, ngoài cùng bên phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bước đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10-2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây của Lê Văn Thành đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Chính từ việc đấu tranh với nhóm của Thành, Ban chuyên án đã phát hiện ra sự móc nối của nhóm Hải "hiệp sĩ" trong việc đưa người nhập cảnh trái phép sau khi đã cưỡng đoạt tiền của nạn nhân.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia có tính chất chuyên nghiệp, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo quốc tế, gây hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội.

Hiện nay, ngoài 41 đối tượng đã bị khởi tố về các tội danh như: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra.

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam an toàn. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình ảnh "hiệp sĩ" tự phong trên mạng xã hội và các lời mời chào việc làm không rõ ràng để tránh trở thành nạn nhân của các đường dây cưỡng đoạt và mua bán người.