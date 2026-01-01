Cơ thể sẽ ra sao nếu bạn ăn thức ăn nhanh mỗi ngày? 01/01/2026 10:16

(PLO)- Việc tiêu thụ thức ăn nhanh mỗi ngày có vẻ là cách tiện lợi để tránh bỏ bữa.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy thói quen tiêu thụ thức ăn nhanh có thể gây hậu quả nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, suy dinh dưỡng và rút ngắn tuổi thọ.

Tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh dễ tăng cân, béo phì và chỉ số BMI cao. Ảnh: Ai.

Dưới đây là những tác hại của việc thường xuyên tiêu thụ thức ăn nhanh.

Tăng cân, béo phì và chỉ số BMI cao

Nghiên cứu chỉ ra việc tiêu thụ thức ăn nhanh liên quan mật thiết đến tăng cân, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao và béo phì. Đây là yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh để kiểm soát cân nặng.

Nhiều loại thức ăn nhanh có hàm lượng calo cao, chế biến từ thịt và tinh bột tinh chế. Chúng chứa nhiều đường, natri, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, trong khi chất dinh dưỡng thiết yếu và chất xơ lại rất thấp.

Một nghiên cứu tổng hợp kết luận người thường xuyên ăn thức ăn nhanh (từ 1-3 lần/tuần trở lên) có nguy cơ béo phì toàn thân và béo bụng cao hơn từ 20% đến 129% so với người không ăn.

Kháng insulin và tiểu đường

Thức ăn nhanh thường chứa nhiều carbohydrate tinh chế và ít chất xơ nên được hấp thụ rất nhanh vào máu. Điều này buộc tuyến tụy phải lập tức tiết ra insulin.

Chế độ ăn gây hiện tượng đường huyết tăng đột biến liên tục có thể dẫn đến kháng insulin. Khi đó, cơ thể không điều chỉnh lượng đường trong máu đúng cách, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những người ăn thức ăn nhanh từ hai lần mỗi tuần trở lên có nguy cơ mắc bệnh này tăng từ 27% đến 68%.

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh gây rối loạn lipid và lipoprotein, bao gồm tăng cholesterol xấu (LDL), viêm toàn thân và tổn thương tế bào. Những yếu tố này góp phần hình thành bệnh tim mạch.

Lượng natri lớn trong thức ăn nhanh cũng làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ loại thực phẩm này với nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa tăng từ 85% đến 150%.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng

Các bữa ăn nhanh thường có lượng calo, cholesterol, natri và đường cao nhưng ít dưỡng chất hơn so với bữa ăn tự nấu.

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy hầu hết các bữa ăn nhanh đều vượt ngưỡng khuyến nghị về calo và natri. Ăn thức ăn nhanh mỗi ngày dẫn đến tình trạng thiếu hụt chất xơ và protein, dù lượng calo nạp vào hàng ngày đã vượt mức cho phép.

Ảnh hưởng sức khỏe tinh thần

Chế độ ăn nhiều đường, chất béo và thiếu chất gây ra tình trạng viêm nhiễm, stress oxy hóa kéo dài. Điều này liên quan đến các bệnh lý toàn thân và ung thư.

Phân tích cho thấy tiêu thụ nhiều đồ ăn vặt có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và căng thẳng tâm lý, làm tăng khả năng mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần lên 16%. Ngoài ra, sự mất cân bằng trao đổi chất còn dẫn đến mệt mỏi, tiêu hóa kém và chất lượng giấc ngủ thấp.

Lão hóa nhanh và giảm tuổi thọ

Thức ăn nhanh sẵn có liên quan đến tỉ lệ nhập viện cao do bệnh mạch vành cấp tính và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng từ 56% đến 162%.

Hàm lượng chất béo và đường cao thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính, dẫn đến quá trình "viêm lão hóa". Quá trình này làm tổn thương hệ mạch máu, gây xơ cứng động mạch. Lượng calo dư thừa gây tăng cân cũng là tác nhân dẫn đến nhiều bệnh mãn tính và ung thư, làm giảm tuổi thọ của con người.