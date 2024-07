Những công thức nấu ăn giàu chất xơ giúp giảm cân nhanh chóng

Chất xơ là chất dinh dưỡng quan trọng để kiểm soát cân nặng vì nó cực kỳ no, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm lượng calo tổng thể. Chất dinh dưỡng đa lượng này cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến.

Chất xơ có thể cải thiện sức khỏe đường ruột, giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm cholesterol "xấu"... Dưới đây là những công thức nấu ăn giàu chất xơ tốt nhất để giảm cân.

Lượng chất xơ trong mỗi khẩu phần này là 11 gram. Món này không chỉ tuyệt vời để chuẩn bị bữa ăn mà còn giàu chất xơ từ các thành phần như cải xoăn, tahini, bơ và đậu gà.

Được làm từ trứng, đậu đen, phô mai và sốt salsa, món trứng ốp la này là lựa chọn lành mạnh khi bạn cần tăng cường chất xơ để giảm cân.

Được làm từ ngô, sốt salsa, đậu, khoai lang, chanh, rau mùi, hành tây và ớt ngọt, hai trong số những chiếc này sẽ cung cấp cho bạn 8 gam chất xơ và 16 gam protein.

Một bát yến mạch, bơ đậu phộng, chuối và hạnh nhân cung cấp cho bạn hơn 10 gam chất xơ cho mỗi bát. Món ăn này giàu chất xơ tốt cho giảm cân.

Món ăn này với 17 gam chất xơ cho mỗi khẩu phần. Các thành phần trong món salad này đều giàu chất xơ như cải xoăn, quả óc chó, quinoa, táo và khoai lang.

Chuẩn bị một lọ yến mạch ngâm qua đêm. Sau đó trộn với bơ đậu phộng, xi-rô cây phong, sữa và hạt chia, cung cấp 13 gam chất xơ cho mỗi lọ và sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn cho đến bữa trưa.

Món này có 8 gam chất xơ làm no bụng và được làm từ các thành phần như đậu, cà chua, giò heo, sữa chua Hy Lạp và nước dùng gà.

Với 19 gam chất xơ, món gà tây khoai lang băm ăn sáng này là một trong những bữa ăn giàu chất xơ nhất. Bạn cũng sẽ nhận được 26 gam protein và một lượng chất béo lành mạnh, khiến món ăn này trở thành một bữa ăn siêu lành mạnh, cân bằng để giảm cân.

Salad có thể là một nguồn chất xơ dễ dàng và món Salad Thịt bò nướng kiểu Mexico này là một ví dụ tuyệt vời. Với các dải bánh ngô, cà chua, quả bơ, rau diếp và đậu đen, bạn sẽ nhận được khoảng 10 gam chất xơ tốt cho đường ruột.

Món ăn này giàu chất xơ mỗi khẩu phần chứa 8 gram. Bạn có thể cho thêm sữa chua, quả việt quất và bánh granola giàu chất xơ vào khoai lang nướng. Đó là một món ăn tốt cho đường ruột nên tiêu thụ vào bữa sáng hoặc một món ăn kèm ngọt cho bữa tối.