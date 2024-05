Những loại thực phẩm giàu chất xơ và protein giúp tăng cường sức khoẻ

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng rất cần thiết cho việc sửa chữa và chữa lành mô, xây dựng cơ bắp và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa, điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Dưới đây là một số thực phẩm giàu protein và chất xơ mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn của mình.

Đậu đen là nguồn cung cấp protein và chất xơ dồi dào, khiến chúng trở nên tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Chỉ số đường huyết thấp khiến chúng không chỉ linh hoạt mà còn có tác dụng tốt có lợi cho việc ổn định lượng đường trong máu.

Đậu lăng có nhiều chất xơ hòa tan, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn. Điều này có thể giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi và tăng cường sức khỏe đường ruột. Đậu lăng chứa hơn 25% protein và chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin B, đặc biệt là folate, cùng với đồng, mangan và sắt.

Lúa mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt bổ dưỡng cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan, có thể giúp giảm cholesterol và thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Lúa mạch cũng có thể được sử dụng như một chất thay thế lành mạnh cho cơm.

Theo nghiên cứu, đậu nành là nguồn cung cấp isoflavone tuyệt vời, một chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Đậu này không chỉ giàu protein và chất xơ mà còn giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin K và folate.

Yến mạch chứa beta-glucans, một chất xơ hòa tan có thể giúp giảm mức cholesterol. Do đó, ăn yến mạch giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và điều chỉnh sự thèm ăn."

Đây là một món ăn nhẹ tuyệt vời, hạnh nhân là nguồn cung cấp chất xơ và protein. Các nghiên cứu cho thấy vitamin E có thể tăng cường sức khỏe làn da của bạn bằng cách giúp duy trì các tế bào da khỏe mạnh và bảo vệ chống lại tổn thương và lão hóa da.

Hạt lanh là nguồn cung cấp protein, chất xơ và axit béo omega-3 tuyệt vời. Loại omega-3 trong hạt lanh được gọi là axit alpha-linolenic (ALA), có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bên cạnh việc là một loại hạt giàu protein và chất xơ, quả hồ trăn còn có thể tăng cường sức khỏe của mắt do hàm lượng lutein và zeaxanthin cao, hai chất chống oxy hóa hỗ trợ thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Hạt chia có nhiều omega-3, một chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tim và não. Hạt Chia cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư thấp hơn do chúng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp giảm viêm.

Đậu hũ là một sản phẩm đậu nành lên men có nhiều protein, chất xơ và men vi sinh, có thể tăng cường sức khỏe đường ruột.

Đậu xanh cũng chứa nhiều protein và chất xơ. Theo nghiên cứu năm 2016, chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tốt, có thể giúp giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.