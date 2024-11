Cà phê đen: Uống sao để không hại sức khỏe? 20/11/2024 08:40

Cà phê đen, mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng sự tỉnh táo và cải thiện chức năng nhận thức, nhưng điều cần thiết là phải nhận thức được những nhược điểm tiềm ẩn của nó.

Tác dụng phụ của cà phê đen bao gồm các vấn đề về tiêu hóa, lo lắng và nhiều vấn đề khác. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cà phê đen và tác dụng phụ

Đây là một dạng cà phê nguyên chất được làm từ hạt cà phê xay và nước, không có sữa, kem, đường hoặc các chất phụ gia khác.

Thúc đẩy các vấn đề tiêu hóa: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, bản chất axit của cà phê đen có thể gây kích ứng niêm mạc mỏng manh của dạ dày, dẫn đến nhiều vấn đề tiêu hóa khác nhau.

Khi bạn tiêu thụ quá nhiều cà phê đen, nó sẽ kích thích sản xuất axit dạ dày, có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng như trào ngược axit và ợ nóng. Độ axit tăng lên có thể gây ra cảm giác nóng rát ở ngực và cổ họng, đặc biệt là uống khi bụng đói.

Ngoài ra, nó có thể đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày, dẫn đến chứng khó tiêu và tiêu chảy ở một số người. Thêm vào đó, lượng caffeine nạp vào quá nhiều có thể làm gián đoạn nhịp điệu bình thường của hệ tiêu hóa, có khả năng gây táo bón hoặc phân lỏng.

Tăng huyết áp tạm thời: Cà phê đen có thể làm tăng huyết áp tạm thời do hàm lượng caffeine. Caffeine là một chất kích thích làm co mạch máu, khiến máu khó lưu thông hơn. Sự co thắt này có thể dẫn đến tăng huyết áp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác dụng của caffeine đối với huyết áp khác nhau ở mỗi cá nhân và phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng chịu đựng caffeine và sức khỏe tổng thể.

Những người uống cà phê thường xuyên thường phát triển khả năng chịu đựng caffeine, làm giảm tác động của nó đối với huyết áp. Trong khi tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải thường an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, những người bị huyết áp cao hoặc có bệnh tim tiềm ẩn nên biết về tác dụng phụ này của cà phê đen.

Làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ: Cà phê đen có thể làm rối loạn giấc ngủ. Caffeine là một chất kích thích ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não, gây buồn ngủ. Nó phá vỡ chu kỳ ngủ-thức tự nhiên của cơ thể, khiến bạn khó ngủ và ngủ sâu hơn.

Đi tiểu thường xuyên: Cà phê có thể gây đi tiểu thường xuyên. Caffeine hoạt động như một chất lợi tiểu, có nghĩa là nó làm tăng sản xuất nước tiểu.

Mất mật độ xương: Mặc dù mất mật độ xương không phải là một trong những tác dụng phụ trực tiếp của cà phê đen, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gián tiếp góp phần gây ra tình trạng này.

Khi canxi không được hấp thụ tốt, cơ thể có thể bù đắp bằng cách chiết xuất canxi từ xương, dẫn đến mật độ xương giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng nước tiểu, có thể dẫn đến tăng bài tiết canxi.

Dẫn đến lo lắng: Lượng caffeine trong cà phê đen có thể làm tăng thêm sự lo lắng. Nó kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng sự tỉnh táo và mức năng lượng. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể kích thích quá mức hệ thần kinh, dẫn đến cảm giác lo lắng, bồn chồn.

Mẹo uống pha cà phê đen có lợi cho sức khỏe

Hạn chế lượng caffeine: tiêu thụ ở mức 200-400 mg mỗi ngày. Theo ước lượng một người bình thường có thể uống khoảng 2-3 ly cà phê đen .Tuy nhiên, hàm lượng caffeine trong cà phê có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hạt cà phê, cách pha chế và kích thước ly.

Uống sau bữa ăn: để giảm nguy cơ đau dạ dày.

Chọn cà phê hữu cơ, pha tươi: để giảm thiểu tiếp xúc với hóa chất.

Uống nhiều nước cùng cà phê: để chống lại tình trạng mất nước.

Tránh uống cà phê trước khi ngủ: để tránh rối loạn giấc ngủ.