Ăn quả lê không chỉ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà còn loại bỏ độc tố 09/03/2025 18:06

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của việc ăn quả lê hàng ngày.

Ăn quả lê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, loại bỏ độc tố, cải thiện sức khỏe... vì nó rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, chất xơ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cải thiện tiêu hóa

Quả lê giàu chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giảm cholesterol. Một quả lê cỡ trung bình cung cấp 5,5g chất xơ, tương đương khoảng 22% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày mà các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng.

Loại bỏ độc tố

Hàm lượng nước, chất xơ và fructose cao trong lê giúp thanh lọc cơ thể và loại bỏ độc tố.

Giảm nguy cơ ung thư

Các chất chống oxy hóa trong lê giúp chống lại gốc tự do, nguyên nhân gây ung thư. Đơn cử như vitamin C, vitamin K và đồng trong quả lê giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi tác hại mà các gốc tự do gây ra khi chúng phát triển. Do đó, bạn nên ăn lê để tận dụng lợi ích sức khỏe tối đa này.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Ăn quả lê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim là nhờ các chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật giúp giảm viêm, cải thiện cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu khác phát hiện ra rằng những người lớn mắc hội chứng chuyển hóa (một loạt các triệu chứng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim) ăn hai quả lê mỗi ngày trong ba tháng có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn quả lê ít calo, giàu chất xơ và nước, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Vì vậy, nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hãy ăn quả lê đệt đạt được hiệu quả mong muốn.

Kiểm soát đường huyết

Ăn quả lê có chỉ số đường huyết (GI) thấp, phù hợp cho người tiểu đường.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Quả lê là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K, kali, đồng, sắt... dồi dào.

Dinh dưỡng của quả lê

Một quả lê cỡ vừa cung cấp khoảng 100 calo, 5.5g chất xơ và 206mg kali. Lê Châu Á ít calo hơn và giàu vitamin C hơn các loại lê khác.

Quả lê so với táo

Cả lê và táo đều là những trái cây bổ dưỡng, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Lê chứa nhiều đồng, sắt, canxi, magie và kẽm hơn táo. Táo chứa nhiều vitamin A, E, B1 hơn lê. Cả hai đều là nguồn cung cấp pectin và có chỉ số đường huyết thấp.

Ai nên tránh ăn quả lê

Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) nên hạn chế lê vì lê chứa nhiều FODMAP.

Người bị dị ứng với lê.

Lê là loại trái cây bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy thêm lê vào chế độ ăn uống của bạn để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.