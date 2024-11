Trên 50 tuổi, ăn ngay 6 thực phẩm ít calo để giữ dáng thon gọn 23/11/2024 08:25

Sau tuổi 50, điều chỉnh chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe và vóc dáng. Nếu không chú ý, bạn có thể dễ dàng tăng cân mỗi tháng.

Lena Bakovic, chuyên gia dinh dưỡng tại Top Nutrition Coaching, chia sẻ: “Tập trung vào thực phẩm ít calo và giàu dinh dưỡng là rất cần thiết cho những người trên 50 tuổi, giúp duy trì vóc dáng và cân nặng khỏe mạnh.”

Ăn bông cải xanh không chỉ bổ dưỡng mà còn là bí quyết giúp giữ dáng thon gọn. Ảnh: Shutterstock

Theo Eat This, Not That, dưới đây là danh sách các thực phẩm ít calo, giúp bạn giữ dáng mà không cần quá nhiều nỗ lực. Chỉ cần điều chỉnh một chút trong thói quen mua sắm, bạn sẽ thấy kết quả xứng đáng.

Rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn và súp lơ giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Chúng giúp loại bỏ gốc tự do, giảm nguy cơ bệnh mạn tính, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu, ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất và mâm xôi giàu chất xơ, dinh dưỡng và ít carbohydrate, giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa tăng cân.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau diếp, rau bina và cải thìa giàu chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng và chất xơ giúp kiểm soát cơn đói và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu gà, đậu Hà Lan và đậu lăng là nguồn giàu protein và chất xơ, giúp bạn no lâu và giảm cơn thèm ăn hiệu quả.

Thực phẩm giàu probiotic

Thực phẩm giàu probiotic như kefir và sữa chua Hy Lạp hỗ trợ sức khỏe đường ruột cho người trên 50 tuổi. Theo chuyên gia Bakovic, sữa chua Hy Lạp không chỉ chứa nhiều protein hơn sữa chua truyền thống mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn".

Chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh như dầu ô liu và bơ không chỉ giúp bạn no lâu mà còn tốt cho tim mạch, giảm viêm và nguy cơ mắc bệnh mãn tính ở người trên 50 tuổi.

Video: Nhật Linh