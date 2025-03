5 thay đổi dễ dàng với chế độ ăn uống giúp hạ đường huyết

Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc điều chỉnh thói quen ăn uống có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc bình thường hóa huyết áp. Dưới đây là năm thói quen chính mà bạn nên áp dụng.

Nấu ăn tại nhà là một phần quan trọng để hạ huyết áp, và đó cũng là lý do tại sao chế độ ăn DASH được khuyến nghị. Tự nấu các bữa ăn tại nhà, bạn sẽ lựa chọn được thực phẩm tươi, ít calo và giàu dinh dưỡng, giúp giảm lượng natri và đường nạp vào cơ thể, đồng thời tăng lượng chất dinh dưỡng giúp hạ huyết áp mạnh mẽ, như kali, chất chống oxy hóa và chất xơ.

Tiêu thụ nhiều chất xơ đã được chứng minh là có thể giúp ngăn ngừa tăng huyết áp. Chất xơ có trong hầu hết các loại thực phẩm thực vật chưa qua chế biến, vì vậy ăn rau tươi không chỉ giúp tăng lượng chất xơ hấp thụ, mà còn giúp hạ huyết áp.

Chế độ ăn ít natri là phương pháp được khuyến nghị để kiểm soát huyết áp cao, vì lượng natri cao, có trong hầu hết các loại thực phẩm chế biến và đóng gói.

Các thực phẩm này được biết là làm trầm trọng thêm tình trạng huyết áp cao bằng cách tác động đến tình trạng giữ nước và động mạch giãn nở.

Natri là một loại chất điện giải được cân bằng bởi các chất điện giải có lợi khác như kali và magiê, để giữ huyết áp trong phạm vi lành mạnh.

Chế độ ăn ít kali, nhiều natri góp phần gây ra huyết áp cao, tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Kali có trong các loại thực phẩm như rau xanh, chuối, khoai lang, các sản phẩm từ sữa hữu cơ, đậu và quả bơ.

Các thực phẩm này giàu khoáng chất và cần thiết để tương tác với natri, để thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm giúp hạ huyết áp. Không chỉ vậy, kali tự nhiên làm tăng bài tiết natri.

Uống đủ nước mỗi ngày rất quan trọng để ngăn ngừa mất nước và cân bằng chất lỏng. Vì vậy, bạn hãy đảm bảo rằng luôn uống đủ nước để kiểm soát huyết áp tốt nhất.