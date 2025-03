Uống rượu vang vào thời điểm nào là tốt nhất?

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe của rượu vang 03/03/2025 09:43

Uống rượu vang với lượng nhỏ hoặc vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu cho thấy, tiêu thụ rượu vang ở mức độ vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao và tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải (chế độ ăn khuyến khích ăn những loại thức ăn như cá, trái cây và rau, đậu và ngũ cốc nguyên hạt.).

Tuy nhiên, thời điểm uống rượu vang có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, giấc ngủ, lợi ích sức khỏe hoặc tác dụng phụ và cân nặng. Uống rượu vang đúng thời điểm đảm bảo sự hấp thụ thích hợp.

Uống rượu vang ở mức vừa phải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Beatrix Boros/Stocksy

Rượu vang ảnh hưởng đến giấc ngủ, vì vậy việc lựa chọn đúng thời điểm là rất quan trọng. Uống rượu vang điều độ có liên quan đến lợi ích tim mạch, nhưng khi tiêu thụ quá muộn, nó có thể gây ra tác dụng tiêu cực. Uống rượu vang không đúng thời điểm có thể phá vỡ quá trình trao đổi chất và góp phần tăng cân.

Đây là thời điểm tốt nhất để uống rượu vang

Đầu giờ tối (5 giờ chiều – 7 giờ tối)

Một trong những thời điểm tốt nhất để thưởng thức rượu vang là vào đầu giờ tối, khoảng 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Rượu vang được tiêu thụ trong hoặc sau bữa tối được xử lý tốt hơn. Uống rượu vang vào thời điểm này giúp thư giãn sau một ngày dài mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống rượu vang với thức ăn làm chậm quá trình hấp thụ rượu, ngăn ngừa say xỉn. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ rượu vang điều độ vào buổi tối có thể hỗ trợ chức năng tim mạch. Hãy chỉ uống một ly (5 oz hoặc 150 ml) để tránh uống quá nhiều rượu.

Trong bữa trưa (12 giờ trưa – 2 giờ chiều)

Ở nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha, một ly rượu nhỏ trong bữa trưa là điều phổ biến. Lợi ích chính của việc uống rượu vang vào thời điểm này là giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Điều này ngăn cản việc uống quá nhiều rượu vào cuối ngày. Một ly rượu vang đỏ nhẹ có thể tăng thêm sự thú vị cho bữa ăn. Tránh uống nhiều trong giờ làm việc hoặc nếu bạn cần tỉnh táo tinh thần sau bữa trưa.

Tránh uống rượu khuya (sau 9 giờ tối)

Không nên uống quá muộn vào ban đêm (đặc biệt là ngay trước khi đi ngủ). Điều này là do rượu ảnh hưởng đến giấc ngủ REM, dẫn đến nghỉ ngơi kém. Tiêu thụ rượu vang muộn làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể góp phần tăng cân. Uống rượu vang gần giờ đi ngủ có thể gây trào ngược axit và ợ nóng. Nếu bạn phải uống muộn, hãy hạn chế lượng uống và giữ đủ nước để giảm thiểu các tác động tiêu cực, theo The Times of India.