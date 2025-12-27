Vì sao nên bổ sung hạt sen vào chế độ ăn hàng ngày? 27/12/2025 14:14

(PLO)- Hạt sen thường xuất hiện trong các món ăn vặt vào dịp lễ hội bởi hạt sen rang giòn mang lại cảm giác khó cưỡng.

Hạt sen có tên khoa học là Euryale ferox, loại hạt này có hàm lượng protein, chất xơ và khoáng chất cao nhưng lại rất ít calo.

Ăn hạt sen giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Các nghiên cứu đã chứng minh công dụng của hạt sen trong hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, cải thiện chức năng thận và duy trì sức khỏe tim mạch. Do đó, nó được xếp vào nhóm thành phần thiết yếu trong chế độ ăn hiện đại.

Cứ mỗi 30 gram hạt sen chứa khoảng 100 calo, 9 gram protein và 4 gram chất xơ cùng với magiê, kali, phốt pho. Nó cũng chứa một lượng nhỏ chất béo và muối, vượt trội hơn nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn khác.

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Chất xơ trong hạt sen hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh bằng cách tăng khối lượng và sự di chuyển của chất thải. Chất xơ hoạt động như một prebiotic nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp giảm đầy hơi và cải thiện hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng.

Việc ăn hạt sen rang làm tăng đặc tính chống oxy hóa, từ đó tối ưu hóa chức năng ruột. Một nghiên cứu trên Tạp chí Đổi mới Dược phẩm cũng ghi nhận hiệu quả của loại hạt này trong việc ngăn ngừa táo bón và duy trì cân bằng nội môi đường tiêu hóa.

Hoạt tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ

Hạt sen rất giàu flavonoid và các hợp chất phenolic có khả năng trung hòa stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Theo nghiên cứu của RK Singh và cộng sự năm 2006 công bố trên PubMed, chiết xuất hạt sen có khả năng loại bỏ các gốc oxy phản ứng.

Loại cây này được xếp vào nhóm siêu thực phẩm nhờ đặc tính chống viêm, chữa lành và kháng khuẩn mạnh mẽ. Việc rang hạt sen giúp tăng cường các hợp chất này hiệu quả hơn.

Tác dụng bảo vệ tim mạch và thận

Sự hiện diện của magiê và kali hỗ trợ điều hòa huyết áp, trong khi hàm lượng natri thấp thúc đẩy kết quả tích cực đối với hệ tim mạch. Tác dụng bảo vệ gan và tim mạch của hạt sen được liên kết với các con đường chống oxy hóa.

Các thành phần hỗ trợ thận bao gồm canxi (160 mg/100 g) để khoáng hóa xương và flavonoid lợi tiểu giúp giảm phù nề. Theo nghiên cứu của Jana và cộng sự, các phân tử sinh học bao gồm selen giúp tăng cường khả năng miễn dịch và trao đổi chất.

Đồng thời, loại hạt này thúc đẩy cảm giác no với hàm lượng protein cao, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều. Chỉ số đường huyết thấp cùng chất xơ giúp kiểm soát sự tăng đột biến đường huyết sau khi ăn. Các chiết xuất từ hạt còn có khả năng giảm triglyceride đáng kể.

Cách sử dụng hạt sen hiệu quả

Người dùng có thể rang nhẹ hạt với các loại thảo mộc để ăn vặt, dùng trong salad hoặc làm kheer. Về nhu cầu dinh dưỡng, mỗi người dùng khoảng 30 gram mỗi ngày là đủ.

Lưu ý, đối với các trường hợp dị ứng hiếm gặp cần thận trọng khi sử dụng. Đồng thời, người ăn phải nhai kỹ thực phẩm để tránh tình trạng sặc.