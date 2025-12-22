Ăn gì để xây dựng 'lá chắn' miễn dịch trong mùa lạnh? 22/12/2025 10:22

(PLO)- Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu vào chế độ ăn uống hàng ngày là cách hiệu quả nhất để xây dựng "lá chắn" bảo vệ cơ thể trong mùa lạnh.

Tăng cường miễn dịch vào mùa đông giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh cảm lạnh, ho và cúm. Việc ít tiếp xúc với ánh nắng làm giảm lượng vitamin D, trong khi không khí khô khiến virus dễ xâm nhập qua mũi và họng. Đây là thời điểm quan trọng để bạn chú ý hơn đến chế độ ăn uống.

Một chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất sẽ hỗ trợ chức năng miễn dịch và giúp cơ thể đối phó tốt với các thách thức thời tiết. Dưới đây là các dưỡng chất quan trọng bạn nên thêm vào chế độ sinh hoạt của mình.

Vitamin C. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Vitamin C

Vitamin C là chất dinh dưỡng đầu tiên được nhắc đến khi nói về hệ miễn dịch. Nó hỗ trợ cả phản ứng miễn dịch bẩm sinh và thích ứng. Vitamin C tăng cường hoạt động chống oxy hóa, hạn chế tổn thương tế bào và hỗ trợ tổng hợp collagen để duy trì hàng rào bảo vệ cơ thể.

Vitamin D

Vitamin D giúp điều chỉnh phản ứng miễn dịch và sản xuất các peptide kháng khuẩn chống nhiễm trùng. Vào mùa đông, việc thiếu ánh nắng mặt trời khiến cơ thể khó đáp ứng đủ nhu cầu vitamin D. Do đó, bạn nên chú trọng các nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất này hoặc bổ sung theo chỉ định của bác sĩ.

Kẽm

Kẽm cần thiết cho sự phát triển và hoạt động bình thường của tế bào miễn dịch. Nồng độ kẽm không đủ có thể làm suy giảm khả năng giao tiếp của tế bào, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn. Việc duy trì lượng kẽm đầy đủ là rất quan trọng trong thời điểm này.

Chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật

Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do và kiểm soát viêm nhiễm. Tỏi, nghệ, gừng và trà xanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính kháng virus. Curcumin trong nghệ đã được nghiên cứu rộng rãi về tác dụng chống viêm và bảo vệ sức khỏe.

Men vi sinh

Khoảng 70% hệ miễn dịch liên quan đến đường ruột. Probiotics (men vi sinh) giúp duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh, hỗ trợ niêm mạc ruột và tiết ra các hợp chất có lợi. Việc bổ sung probiotic thường xuyên giúp tăng cường khả năng đề kháng đối với các bệnh thông thường.

Protein

Protein cung cấp các axit amin cần thiết để sản xuất kháng thể và enzyme. Thiếu protein có thể làm suy yếu khả năng phản ứng của cơ thể đối với các tác nhân gây nhiễm trùng.

Thói quen hàng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch

Bên cạnh dinh dưỡng, bạn nên uống đủ nước để đào thải độc tố và duy trì độ ẩm cho cơ thể. Hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ cũng giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và chức năng miễn dịch. Hãy ưu tiên giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để cơ thể có thời gian phục hồi.

Tăng cường hệ miễn dịch mùa đông cần sự kiên trì thông qua chế độ ăn giàu trái cây, rau củ và protein. Những lựa chọn lành mạnh này sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động tối ưu và giữ gìn sức khỏe trong suốt mùa lạnh.