12 siêu thực phẩm tăng cường miễn dịch tốt nhất trong mùa lạnh 21/11/2025 15:28

(PLO)- Cam quýt, cá béo, bông cải xanh... là những thực phẩm quen thuộc được chuyên gia khuyên dùng nhờ dồi dào vitamin, khoáng chất và hoạt chất thực vật, giúp kiểm soát viêm nhiễm, tăng cường miễn dịch mùa lạnh.

Dưới đây là những thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch mùa lạnh hiệu quả bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Các loại trái cây họ cam quýt (cam, bưởi, chanh, chanh xanh) là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt (cam, bưởi, chanh, chanh xanh) là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C – dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu, đội quân chủ lực chống lại nhiễm trùng. Vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, flavonoid họ cam quýt có khả năng tăng cường miễn dịch, giảm viêm, làm dịu cơn ho.

Bông cải xanh (Súp lơ xanh)

Bông cải xanh được xem là một trong những thực phẩm hàng đầu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Loại rau họ cải này giàu vitamin C, E, A, đồng thời chứa nhiều hợp chất thực vật chống oxy hóa, bao gồm sulforaphane, một chất chống viêm mạnh.

Nghệ

Thành phần hoạt chất chính trong củ nghệ là curcumin, một chất chống viêm, tăng cường miễn dịch và kháng vi-rút mạnh mẽ. Curcumin giúp gia tăng hoạt động của các tế bào miễn dịch, trong khi các hợp chất khác của nghệ cũng thể hiện đặc tính chống viêm rõ rệt.

Sô cô la đen

Sô cô la đen được chế biến từ ca cao, có hàm lượng polyphenol cao, được biết đến với đặc tính kháng vi-rút và chống viêm. Bổ sung ca cao có lợi cho hệ thống miễn dịch và hệ vi sinh vật đường ruột, đồng thời giúp giảm thiểu phản ứng viêm.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất và mâm xôi chứa nhiều vitamin C cùng các dưỡng chất khác giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Các loại polyphenol (chẳng hạn như resveratrol) có trong quả mọng cũng sở hữu tác dụng kháng vi-rút, chống viêm và giúp tăng cường miễn dịch.

Cá béo

Cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi) rất giàu axit béo omega-3, tryptophan, taurine và polyamine. Những hợp chất này không chỉ tăng cường và điều hòa hệ miễn dịch mà còn thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột.

Ớt chuông

Ớt chuông chứa hàm lượng cao vitamin C và A, hai chất tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Ớt chuông đỏ chứa lượng vitamin C vượt trội hơn hầu hết các loại trái cây họ cam quýt. Ngoài ra, ớt chuông còn giàu lycopene, một sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Trà

Cả trà xanh và trà đen đều giàu flavonoid và chất chống oxy hóa, giúp củng cố hệ miễn dịch. Trà xanh còn chứa epigallocatechin gallate, một chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế viêm nhiễm.

Tỏi

Tỏi tươi giã nát chứa nhiều hợp chất chứa lưu huỳnh có đặc tính kháng vi-rút, kích thích tế bào T và tế bào lympho chống lại vi-rút và bệnh tật. Các thành phần của tỏi còn được biết đến với khả năng ngăn chặn các con đường gây viêm trong cơ thể.

Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp lợi khuẩn (probiotics) tốt. Lợi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động của hệ miễn dịch bằng cách kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi và ức chế vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Các loại hạt

Các loại hạt và hạt giống rất giàu vitamin E, hỗ trợ chức năng hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Hạnh nhân được công nhận là chất tăng cường miễn dịch hiệu quả nhờ sự kết hợp giữa chất béo và sterol thực vật. Hạt hướng dương nổi bật vì chứa kẽm và selen, những khoáng chất có đặc tính chống lại bệnh tật.

Rau bina và các loại rau lá xanh khác

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cải xanh rất giàu vitamin C, một trong những vitamin tối quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Chúng cũng chứa nhiều beta carotene, chất chuyển hóa thành vitamin A – một loại vitamin chống viêm giúp kháng thể chiến đấu chống lại vi-rút.