Ăn sạch sống khỏe

5 loại thức uống buổi sáng giúp tăng cường miễn dịch trong mùa mưa

(PLO)- Tăng cường miễn dịch trong mùa mưa với các loại thức uống buổi sáng thiết yếu như sữa nghệ, trà gừng- húng quế, nước ép amla, nước chanh- mật ong và trà xanh quế.

Những lựa chọn này hỗ trợ sức khỏe hô hấp, tăng sức đề kháng và phòng ngừa nhiễm trùng hiệu quả. Dưới đây là 5 loại thức uống được khuyến nghị giúp tăng cường miễn dịch trong mùa gió mùa.

5 LOẠI THỨC UỐNG BUỔI SÁNG GIÚP TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH TRONG MÙA MƯA.png
PHƯƠNG LÊ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Theo NDTV
Tin liên quan

từ khóa

#Tăng cường miễn dịch trong mùa mưa #Đồ uống tăng cường miễn dịch #Loại thức uống buổi sáng tăng miễn dịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm