5 loại thức uống buổi sáng giúp tăng cường miễn dịch trong mùa mưa 22/09/2025 10:33

(PLO)- Tăng cường miễn dịch trong mùa mưa với các loại thức uống buổi sáng thiết yếu như sữa nghệ, trà gừng- húng quế, nước ép amla, nước chanh- mật ong và trà xanh quế.

Những lựa chọn này hỗ trợ sức khỏe hô hấp, tăng sức đề kháng và phòng ngừa nhiễm trùng hiệu quả. Dưới đây là 5 loại thức uống được khuyến nghị giúp tăng cường miễn dịch trong mùa gió mùa.