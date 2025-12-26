Những sai lầm khi nghĩ nước dừa chỉ dành cho mùa hè 26/12/2025 14:47

(PLO)- Nhiều người có thói quen ngừng uống nước dừa khi nhiệt độ giảm vì cho rằng đây là thức uống chỉ dành cho mùa hè.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định uống nước dừa vẫn mang lại nhiều lợi ích thiết thực nếu được tiêu thụ đúng cách vào mùa đông. Dưới đây là 5 lý do bạn nên uống nước dừa ngay cả khi thời tiết chuyển lạnh.

Nước dừa giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể. Ảnh: AI.



Duy trì độ ẩm cho cơ thể

Vào mùa đông, không khí khô hanh cùng việc ít uống nước khiến cơ thể dễ mất nước. Theo chuyên gia dinh dưỡng, uống nước dừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bổ sung điện giải hiệu quả. Việc giữ đủ nước hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe làn da và duy trì mức năng lượng trong những ngày không khí bị khô do hệ thống sưởi.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chế độ ăn mùa đông thường có nhiều thực phẩm giàu chất béo và nặng bụng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, uống nước dừa có tác dụng kiềm tự nhiên, giúp trung hòa axit dư thừa. Thức uống này hỗ trợ giảm chứng trào ngược axit, đầy hơi và tình trạng tiêu hóa chậm. Bạn nên uống nước dừa vào buổi sáng sớm để đạt hiệu quả tốt nhất cho hệ tiêu hóa.

Cung cấp chất điện giải tự nhiên

Nước dừa chứa kali, magiê và một lượng nhỏ natri giúp duy trì cân bằng điện giải. Dù ít đổ mồ hôi hơn mùa hè, cơ thể vẫn mất khoáng chất qua các hoạt động thường ngày. Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định các chất điện giải này rất cần thiết để hỗ trợ chức năng cơ bắp và quá trình trao đổi chất khi nhiệt độ giảm sâu.

Lựa chọn thay thế đồ uống có đường

Nhiều loại đồ uống mùa đông thường chứa nhiều đường hoặc caffeine. Nước dừa tươi là lựa chọn nhẹ nhàng hơn, không chứa thành phần nhân tạo hay đường bổ sung. Đây là thức uống giải khát lý tưởng giữa ngày cho những người đang cố gắng hạn chế caffeine hoặc cắt giảm lượng calo không cần thiết.

Tốt cho làn da trong thời tiết khô hanh

Thời tiết mùa đông khiến da dễ bị xỉn màu và thiếu nước. Theo chuyên gia dinh dưỡng, uống nước dừa giúp cấp ẩm từ bên trong và thúc đẩy tuần hoàn máu. Hàm lượng vitamin C trong nước dừa có đặc tính chống oxy hóa mạnh, kích thích tổng hợp collagen tự nhiên. Nhờ đó, làn da sẽ cải thiện độ đàn hồi, trở nên rạng rỡ và mềm mại hơn.

Cách uống nước dừa an toàn vào mùa đông

Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên uống nước dừa ở nhiệt độ phòng vào ban ngày và tránh uống muộn vào đêm khuya. Mỗi ngày chỉ nên giới hạn một ly để cơ thể thích nghi thoải mái nhất.

Người bệnh tiểu đường vẫn có thể thưởng thức nước dừa. Trung bình 200 ml nước dừa chứa khoảng 40-50 calo và 10 gam carbohydrate. Để tránh đường huyết tăng đột biến, người bệnh nên kết hợp uống nước dừa cùng thực phẩm giàu protein như hạnh nhân, đậu phộng hoặc đậu xanh rang.

Lưu ý về bảo quản và kết hợp thực phẩm

Nước dừa tươi sau khi mở nắp rất dễ lên men và mất chất dinh dưỡng. Bạn nên uống hết trong vòng 1-2 ngày và luôn bảo quản lạnh ngay lập tức. Nếu thấy hiện tượng sủi bọt hoặc vị chua, tuyệt đối không nên sử dụng.

Trong mùa đông, uống nước dừa có thể kết hợp tuyệt vời với các món ăn nhẹ như các loại hạt rang, đậu xanh, hoặc trái cây theo mùa như cam, lựu để tăng cường dưỡng chất cho cơ thể.