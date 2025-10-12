Uống nước dừa lúc nào là tốt nhất cho sức khỏe? 12/10/2025 08:41

(PLO)- Nước dừa là món quà tự nhiên tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng chỉ thật sự phát huy tác dụng khi bạn uống đúng thời điểm và lượng vừa phải.

Podcast:

Uống nước dừa lúc nào là tốt nhất cho sức khỏe?

Nước dừa, “thức uống năng lượng từ thiên nhiên”, là cách đơn giản và lành mạnh giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng nước. Giàu điện giải như kali, magie và natri, nước dừa không chỉ giải khát mà còn hỗ trợ phục hồi cơ thể, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc sau vận động. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của nước dừa, thời điểm uống đóng vai trò rất quan trọng.

Theo The Health Site, dưới đây là những thời điểm tốt nhất để uống nước dừa.

1. Buổi sáng sớm, khi bụng đói

Uống một ly nước dừa vào sáng sớm, ngay sau khi thức dậy, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh hơn. Nước dừa còn có tác dụng thanh lọc, đào thải độc tố và cung cấp năng lượng tức thì. Ngoài ra, nó giúp cân bằng độ pH, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và làm dịu cảm giác nóng rát do axit dạ dày.

2. Sau khi tập luyện

Sau khi vận động, cơ thể mất nhiều nước và điện giải như kali, natri. Uống nước dừa lúc này giúp bù nước tự nhiên, giảm đau nhức cơ và phục hồi nhanh hơn mà không lo hấp thụ quá nhiều đường hoặc calo như các loại nước tăng lực.

3. Buổi trưa – khi cơ thể mệt mỏi

Nếu bạn thường cảm thấy uể oải hoặc buồn ngủ vào buổi trưa, hãy chọn nước dừa thay vì cà phê. Đường tự nhiên và khoáng chất trong nước dừa giúp nạp năng lượng nhẹ nhàng, không gây mất nước hay tụt huyết áp. Thức uống này còn giúp hạ nhiệt và giữ cơ thể tỉnh táo trong thời tiết oi bức.

4. Khi đang hoặc vừa khỏi bệnh

Trong giai đoạn hồi phục sau sốt, tiêu chảy hay mất nước, nước dừa là lựa chọn tuyệt vời để bù điện giải và năng lượng. Nó dễ tiêu hóa hơn nhiều loại nước ép khác, giúp làm dịu dạ dày và hỗ trợ phục hồi nhanh hơn.

Việc chọn đúng thời điểm uống nước dừa có thể giúp cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất. Ảnh: Pexels

5. Trước hoặc sau bữa ăn

Uống nước dừa 30 phút trước bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp tránh ăn quá nhiều. Nó cung cấp cho hệ tiêu hóa một chất kích hoạt sản xuất enzyme. Tuy nhiên, uống nước dừa sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và giảm chứng ợ nóng hoặc axit.

Uống bao nhiêu nước dừa là đủ?

Điều quan trọng là phải điều độ. Uống một hoặc hai cốc nước dừa (khoảng 200-400 ml) mỗi ngày là đủ. Uống quá nhiều có thể làm tăng lượng kali trong máu, gây mất cân bằng điện giải.