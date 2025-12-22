Cách giảm cholesterol xấu bằng các loại nước ép quen thuộc 22/12/2025 20:13

(PLO)- Mức cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Việc bổ sung các loại đồ uống phù hợp giúp bạn giữ nước và hỗ trợ giảm cholesterol hiệu quả.

Uống nước cam tươi. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trà xanh

Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa mạnh như catechin, giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride. Ngoài ra, các polyphenol trong trà xanh cũng được chứng minh có mối liên hệ mật thiết với việc cải thiện chỉ số mỡ máu.

Nước ép nam việt quất

Quả nam việt quất chứa các hoạt chất giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu. Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nước ép này hàng ngày giúp cải thiện đáng kể nồng độ HDL trong cơ thể.

Sữa yến mạch

Yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan, giúp hạn chế sự hấp thụ cholesterol vào máu. Các loại đồ uống làm từ yến mạch thường giúp ổn định mức cholesterol hiệu quả hơn so với các dạng chế phẩm khác.

Nước ép lựu

Nước ép lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội so với nhiều loại trái cây khác. Thói quen uống nước lựu có thể làm tăng mức HDL, đồng thời bảo vệ mạch máu khỏi các tác động tiêu cực của LDL.

Nước cam

Các loại trái cây họ cam quýt chứa nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ hạ mỡ máu. Việc sử dụng nước cam tươi giúp giảm lượng cholesterol toàn phần và cải thiện sức khỏe hệ tuần hoàn.

Nước ép củ dền

Sắc tố betanin và các flavonoid trong củ dền giúp cân bằng các chỉ số cholesterol. Loại nước ép này đặc biệt có lợi cho những người đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát huyết áp cao.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành có hàm lượng chất béo bão hòa thấp, là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho sữa bò. Các chuyên gia khuyên dùng đậu nành để kiểm soát mức cholesterol cao và bảo vệ sức khỏe tim mạch bền vững.

Nước ép dứa

Enzyme bromelain cùng các chất chống oxy hóa trong dứa hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh. Chúng giúp phân giải các mảng bám tích tụ trong động mạch, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa.

Nước ép việt quất

Việt quất chứa pectin – một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu rất tốt. Các hoạt chất anthocyanin và polyphenol trong loại quả này cũng giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh lý về tim mạch.

Đồ uống làm từ ca cao

Ca cao là thành phần chính trong sô cô la đen, chứa nhiều flavonol giúp cải thiện chỉ số mỡ máu. Đồ uống từ ca cao nguyên chất hỗ trợ giảm cholesterol xấu và duy trì sức khỏe thành mạch.

Nước ép cà chua

Lycopene trong cà chua giúp cải thiện mức lipid và giảm cholesterol LDL. Sử dụng nước ép cà chua không muối thường xuyên là cách đơn giản để bảo vệ tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ và niacin dồi dào.

Đồ uống sữa chua tăng cường dinh dưỡng

Các hợp chất thực vật như sterol và stanol thường được thêm vào sữa chua để ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol. Tiêu thụ các khẩu phần này hàng ngày giúp cải thiện rõ rệt hồ sơ lipid của cơ thể.

Các loại đồ uống nên tránh

Để bảo vệ tim mạch, bạn nên hạn chế các loại đồ uống có đường và cà phê pha với sữa béo hoặc kem sữa. Nên tránh các đồ uống chứa nhiều chất béo từ sữa, dầu dừa, dầu cọ cũng như các loại rượu bia.

Lời khuyên để duy trì mức cholesterol khỏe mạnh

Bên cạnh việc chọn đồ uống phù hợp, bạn cần tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng. Hãy duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, tránh hút thuốc để bảo vệ trái tim khỏe mạnh.