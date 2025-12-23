10 thói quen đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm 23/12/2025 08:05

(PLO)- Thay vì chạy theo trào lưu nhất thời, kéo dài tuổi thọ là kết quả của thói quen lành mạnh và sự kiên trì trong từng lựa chọn nhỏ hằng ngày.

Tiến sĩ Evan Levine, bác sĩ tim mạch cao cấp (Ấn Độ) được chứng nhận bởi hội đồng y khoa, đã chia sẻ 10 thói quen giúp bạn kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. Ông hành nghề từ năm 29 tuổi và luôn bác bỏ những quan niệm sai lầm về sức khỏe.

Tuyệt đối không hút thuốc hoặc ở gần người hút thuốc. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tiến sĩ Levine cho biết mười thói quen này có thể bắt đầu ngay từ tuổi 30 sẽ giúp kéo dài tuổi thọ.

Tuyệt đối không hút thuốc hoặc ở gần người hút thuốc

Tiến sĩ Levine lưu ý hút thuốc lá giải phóng nhiều chất gây ung thư. Thói quen này làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim, bệnh mạch máu, phình động mạch chủ và huyết áp cao.

Không uống rượu hoặc uống ở mức tối thiểu

Tiến sĩ Levine cho rằng lý tưởng nhất để kéo dài tuổi thọ là không nên uống rượu bia. Ông khuyên nếu có uống, nên hạn chế dưới vài ly mỗi tuần.

"Đừng mở cửa cho thức ăn nhanh"

Tiến sĩ Levine khuyên nên hoàn toàn tránh xa thức ăn nhanh nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ cho mình. Ông cho rằng loại thực phẩm này chứa nhiều calo độc hại, gây hại cho hàng triệu người.

Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc

Ông khuyến cáo nên hạn chế liều lượng thuốc ở mức thấp nhất có thể. Ông cũng lưu ý điều này đối với các loại thuốc điều trị ADHD.

Đưa bài tập thể dục vào thói quen hằng ngày

Hoạt động thể chất là phần thiết yếu của lối sống lành mạnh. Ông khuyên nên tập luyện thường xuyên. Đối với việc đi bộ, ông khuyến nghị nên đi bộ 7.000 bước mỗi ngày.

Kiểm soát huyết áp

Kiểm soát huyết áp ở mức khỏe mạnh giúp bảo vệ tim mạch và sức khỏe tổng thể. Bác sĩ khuyên nên giữ huyết áp trong khoảng từ 80 đến 120 mmHg.

Kiểm tra mức cholesterol

Bác sĩ Levine khuyên nên theo dõi sát mức cholesterol. Ông khuyến nghị sử dụng thuốc statin để giảm LDL trên 90, hoặc đơn giản là thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục.

Nói không với nước ngọt có ga và đồ uống có đường

Đồ uống có đường liên quan đến nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch. Tiến sĩ Levine khuyến cáo nên hạn chế tối đa tiêu thụ các loại đồ uống này để kéo dài tuổi thọ hơn.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng mãn tính ảnh hưởng đến cả tâm trí lẫn cơ thể. Bên cạnh việc giảm căng thẳng, Tiến sĩ Levine khuyên nên tránh các yếu tố gây ra nó. "Hãy xây dựng nền tảng của bạn bằng những người bạn tốt", ông nói.

Hình thành thói quen ngủ lành mạnh

Giấc ngủ chất lượng rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, chức năng não bộ và đặc biệt việc kéo dài tuổi thọ. Hãy duy trì thói quen ngủ lành mạnh và nhất quán.

Lời khuyên của Tiến sĩ Levine không phi thường hay đòi hỏi nỗ lực đặc biệt. Đây là những điều đơn giản nhất tạo nên nền tảng cho sức khỏe. Vấn đề là chúng ta quá quen với thói quen xấu khiến việc thay đổi trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực kiên trì, việc thích nghi với những thói quen này sẽ không khó.